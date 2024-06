La Paeria de Lleida farà una aportació extra de 120.000 euros per l'ascens del Força Lleida a l'ACB

L'ajuntament de Lleida, que fins ara aportava una ajuda anual de 180.000 euros al Força Lleida, un conveni que es va renovar l’any passat per quatre temporades més, es va comprometre amb el club a ampliar-la ja d’entrada en aquest exercici en 120.000 euros per a despeses de funcionament ordinari si ascendia a l’ACB, segons van informar ahir fonts municipals, que van recordar que també han estat adjudicades les obres per renovar el parquet de la pista del Barris Nord i que hi haurà alguna inversió addicional més.

D’altra banda, van destacar que el Comitè Estratègic per a l’Esport que ha posat en marxa l’ajuntament abordarà en els propers dies la creació d’un fons destinat als clubs de l’elit esportiva. En aquest sentit, van indicar que la idea és que es nodreixi d’aportacions extraordinàries públiques i d’altres de privades a través de mecanismes com el mecenatge de la ciutat.

Per la seua part, la Diputació de Lleida aporta una subvenció anual de 140.000 euros al club del Barris Nord. Fonts de la corporació provincial van assenyalar que l’ajuda als equips que aconsegueixen un ascens sempre augmenta a la campanya següent, malgrat que cal concretar en quina quantitat.

A més, van afegir que ja existeix el compromís del govern de la Diputació d’ajudar el Força Lleida a cobrir l’aval que necessita per inscriure’s a l’ACB, que ascendeix a 500.000 euros anuals (vegeu el desglossament de la pàgina 34).

En aquest sentit, Albert Aliaga, president del Força Lleida, es va mostrar molt satisfet amb el suport econòmic d’ambdós institucions i va reconèixer que té el compromís firmat de les dos d’ampliar els seus ajuts de forma substancial i “mentre estiguem a l’ACB”, va apuntar. També va animar a disfrutar de l’ascens i “recordar d’on venim i on som”, va apuntar.