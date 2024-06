Barça, Madrid, ja som aquí!

detail.info.publicated Xavier Pujol detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Lleida torna a ser d'ACB i ahir la ciutadania ho va celebrar amb magnificència com fa 23 anys d'aquell primer històric ascens a la màxima categoria del bàsquet estatal. Mig miler de seguidors van acompanyar la rua de l'equip des del Barris Nord fins a la Paeria, on més de 3.000 ànimes van avisar Barça i Madrid que.. “el Lleida ja és aquí!”

La referència a Barça i Madrid no podia faltar ahir en les celebracions pel segon ascens a la Lliga ACB que obté un equip de Lleida en 23 anys. Primer ho va aconseguir el Lleida Bàsquetbol el 2001 i diumenge passat va reviure la història un ICG Força Lleida pletòric, que va esborrar de la pista l’Estudiantes per plantar-se a la millor Lliga d’Europa 19 anys després, una fita històrica que bé mereixia una celebració d’acord amb la gesta i que van festejar ahir més de 3.000 aficionats al so de càntics de “Som ACB, som ACB” i el que ja es va posar de moda fa 23 anys, “Barça, Madrid, el Lleida ja és aquí!” i que el mateix Gerard Encuentra, un dels principals artífexs de la proesa, va llançar des del balcó de la Paeria.

La rua dels campions de la Final Four va arrancar amb 25 minuts de retard des del pavelló Barris Nord, que la temporada vinent veurà remodelada per fi la pista de joc que es va estrenar precisament amb el debut del llavors Caprabo Lleida a l’ACB. El bus turístic es va quedar petit per allotjar tanta gent, entre entrenadors, jugadors, directius, familiars i personal del club. Mig miler de seguidors es van congregar a les escales del Barris Nord per rebre els herois del Madrid Arena, que van anar pujant a comptagotes. L’últim va ser Kenny Hasbrouck i poc després el bus, escortat per dos furgonetes dels Mossos, es va posar en marxa amb tots els aficionats darrere al so de la música i de l’himne que ja s’ha fet oficial del club.Les presses van fer que el conductor posés una velocitat gens d’acord amb la que portaven els aficionats que anaven al seguici, i més d’un els ho va retreure, aconseguint que disminuís la marxa. La primera parada va ser davant l’edifici de la Diputació, on els esperaven prop de 1.500 aficionats. Jugadors i directius van ser rebuts pel president de la corporació, Joan Talarn, i tots van anar directes al balcó per saludar l’afició. Talarn, que va viure l’ascens en directe al Madrid Arena, va ser qui va prendre primer la paraula i va destacar la gesta feta pel Força Lleida i la seua afició. “Sou el sisè jugador, i sense vosaltres això no hauria estat possible”, va assenyalar. Després va tocar el torn al president del club, Albert Aliaga, que va afirmar: “Som ACB, sou ACB, sou collonuts, sou els millors, això ho heu guanyat vosaltres”, ensenyant l’enciamera que van rebre pel títol. Els parlaments els va tancar Gerard Encuentra amb un escarit: “Teníem una afició ACB i ara tenim un equip ACB, gràcies a tots, visca Lleida i visca Catalunya”.

La comitiva va tornar a pujar al bus i entre bengales i confetis va reprendre la marxa fins a la Paeria, on l’esperava el gruix de l’afició, més de 3.000 persones. Després dels parlaments protocol·laris a la sala de plens, els protagonistes van anar sortint un a un al balcó com si d’un partit es tractés, amb l’speaker del Barris Nord com a mestre de cerimònies. La festa es va desencadenar quan Encuentra es va arrancar amb el “Barça, Madrid, el Lleida ja és aquí” que van entonar els seguidors i l’himne del Barris que va començar taral·lejant el capità David Cuéllar i que van prosseguir els fans. Un a un tots els jugadors van anar passant-se el micro per adreçar algunes paraules a l’afició congregada, que no va parar de cantar. La comitiva va tornar a pujar al bus i, malgrat que no estava en el pla previst, va prosseguir el recorregut pels carrers de la ciutat per acabar passades les nou de la nit al Barris Nord, que torna a ser d’ACB dinou anys després.

«Cal ser capaços de mantenir-nos»

El president de la Diputació, Joan Talarn, va destacar durant el seu parlament l’èxit aconseguit per un equip, va dir, que “sentim nostre” i al qual “donarem” suport perquè “pugui mantenir-se molts anys. “Estic segur que hi serem molts anys perquè és el lloc que ens toca. La ciutat s’hi ha bolcat perquè és un equip que el sentim molt nostre, i això ho podem veure cada quinze dies al Barris Nord, on a partir de la temporada que ve acudirà més gent. La clau ha estat l’afició, tots ho sabem, i es mereixia aquest homenatge”, va assenyalar el president provincial, que va confirmar que la Diputació dona suport al projecte. “Hi haurà col·laboració perquè sigui fàcil estar a l’ACB, per ajudar que el nom de Lleida estigui en boca de tothom.” Talarn va explicar que “ja tenim una aportació extraordinària fixada per quan algun equip ascendeix de categoria, però en aquest cas també l’ajudarem amb una aportació perquè puguin fer front als dos milions d’euros que han de pagar durant quatre anys. Nosaltres ajudarem aportant-hi una part perquè sigui possible. Hem de ser capaços de mantenir-nos i la Diputació hi serà perquè tenen un projecte seriós i crec que hi estarem molts anys”, va assegurar.

«Tota la ciutat s’hi ha de bolcar»

L’alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, va assegurar que la Paeria donarà suport al Força Lleida en el seu salt a la Lliga ACB però va incidir que ha de ser un treball de tots, no només de les institucions. “És tota la ciutat la que s’ha de bolcar en el projecte, perquè és el projecte estrella del món de l’esport a la ciutat i el que ens posiciona al món, i per tant demano i apel·lo a aquest compromís amb el projecte del Força Lleida i, especialment, al món de les empreses perquè continuïn donant el seu suport perquè és un projecte seriós i de futur. Aquest ascens és més que una fita esportiva, és una injecció d’autoestima per a la ciutat”, va assenyalar Larrosa, que ja durant el seu discurs va demanar el suport empresarial. “He volgut posar els patrocinadors en un compromís, de forma transparent i honesta, per dir-los que aquest equip els necessita l’any que ve. Tots farem l’esforç, tots doblarem l’esforç, i també ho han de fer els patrocinadors, no podem anar amb un pressupost per competir com un més, hem d’anar amb un pressupost per resistir i, sobretot, per donar el cop l’any que ve a l’ACB”, va dir Fèlix Larrosa després dels parlaments, en els quals va enumerar un a un tots els llocs de procedència dels jugadors.

«Farem un projecte ACB ambiciós»

Simeunovic, a la dreta, va acudir a la rua amb el seu fill de tres anys Strahinja. - AMADO FORROLLA/MAGDALENA ALTISENT

Era dels pocs que abans fins i tot de viatjar a Madrid per afrontar la Final Four tenia clar que l’ascens seria una realitat, com així va ser. Ara comença el treball dur, sobretot per buscar suports per cobrir un pressupost que es preveu d’uns 3,5 milions d’euros, més un aval de 2,4 milions a pagar en un termini de quatre anys, una cosa que Albert Aliaga, president del Força Lleida, veu factible sempre que hi hagi suports. “Sols no ho farem”, va dir durant la recepció a la Paeria. “No fallarem a l’afició ni a Lleida. Farem un projecte ACB ambiciós, però conscients de qui som i amb els peus a terra”, va asseverar.Aliaga va destacar sobretot el suport de l’afició i va posar en relleu el fet d’haver recuperat la il·lusió en una afició que l’havia perdut. “La pilota pot entrar o no, i està clar que perquè entri has de tenir bons entrenadors i jugadors, però el més important de tot és que hem recuperat la massa social. Hem hagut de picar molta pedra perquè s’havia perdut molta gent pel camí, i més que la quantitat que tenim és la qualitat, amb gent molt jove. Som l’enveja de la resta d’aficions i l’ambient que es viu en el Barris Nord no té preu”, va dir Aliaga, que espera tenir entre 4.000 i 4.500 abonats la pròxima campanya. “És el que toca. Si som ACB ho hem de demostrar tots”, va afirmar el president.El president del Força Lleida també va destacar que “fa dos anys que recuperem molt teixit empresarial i molta massa social i això ens fa més potents. Ara sí que hem de fer aquest pas endavant perquè la mateixa competició t’hi obliga, pels mínims que has de complir, pels drets de televisió, la publicitat. Estic convençut que, així com la Paeria i la Diputació, que ja han dit que estan amb nosaltres, les empreses segur que també ho estaran”.

Primeres peticions per renovar l’abonament

Molts abonats de l’ICG Força Lleida ja desitgen que comenci la temporada i veure el seu equip debutant a l’ACB. La febre ja s’ha desencadenat, com prova que un gran nombre d’abonats es van dirigir ahir al club via correu electrònic demanant informació sobre els abonaments de la pròxima temporada, i alguns fins i tot van mostrar la seua disconformitat per no poder renovar-lo ja. I això que el club encara no ha presentat la campanya d’abonats i, ni tan sols ha fixat els preus, que segur que tindran un important increment, atesa la categoria en la qual militarà la pròxima temporada.

El portuguès Brito va parlar en català

Un dels protagonistes de les celebracions va ser el portuguès Diogo Brito, que va sorprendre tothom atrevint-se amb unes paraules en català durant els parlaments al balcó de l’ajuntament: “Afició, això és per vosaltres”, va dir l’aler lusità davant d’una afició entregada, per acabar amb un “Visca Lleida, i visca Catalunya!” que va arrancar una ovació. Un altre dels més estimats va ser Jaume Lobo, que en aquest play-off i Final Four va ser dels més destacats de l’equip. Això no va passar desapercebut entre els seguidors, que van demanar a l’escorta barceloní que es quedés.