El CT Urgell reunirà els 128 millors alevins d'Espanya

Les pistes del Club Tennis Urgell seran l’escenari, del 23 al 30 d’aquest mes de juny, del Campionat d’Espanya Mapfre de Tenis Aleví, tant en la competició individual com en la de dobles. El torneig reunirà les millors promeses d’aquesta categoria, amb un total de 128 jugadors, repartits en dos quadres individuals de seixanta-quatre tenistes masculins i seixanta-quatre tenistes femenines. Aquest fet generarà un important moviment de persones al voltant del club, ja que, aprofitant les dates –hi ha pel mig la festivitat de Sant Joan i ja som en plena etapa estival–, es preveu que molts tenistes viatgin acompanyats de familiars.

A aquest moviment també contribuirà el fet que, en la primera fase, el sistema de joc serà Round Robin, que significa que tots els participants jugaran, almenys, tres partits, amb la qual cosa l’estada a la ciutat serà també d’almenys tres dies. D’aquesta manera, a cada un dels quadres, els 64 participants es repartiran en setze grups de quatre tenistes cada un. Els setze campions de grup accediran a la segona fase, en la qual ja es jugarà pel sistema d’eliminatòries des de vuitens fins a la final. L’elecció del Tennis Urgell per part de la Federació Espanyola de Tenis respon a la seua bona tasca en l’organització de diferents tornejos de nivell i per la seua aposta ferma per l’esport de base, com per exemple amb el Tennis Europe Junior Tour o el Torneig Albert Costa, per citar-ne només alguns.