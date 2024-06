El Lleida Esportiu anuncia les incorporacions del central Yeray Izquierdo i del davanter Fran Pérez

El Lleida CF va anunciar ahir les dos primeres incorporacions de jugadors a la plantilla 2024-25. Es tracta del defensa central Yeray Izquierdo, que procedeix del Manresa, i de l’extrem Fran Pérez, que arriba del Club Deportivo Ursaria de la localitat madrilenya de Cobeña. Abans que acabi la setmana, el club té previst anunciar nous fitxatges que ja té lligats.

Yeray Izquierdo Navarrete (12-3-2003) és un defensa central de 21 anys que aquest any ha jugat divuit partits, dels quals en tretze ha jugat des de l’inici. Malgrat començar sent suplent, va passar a una titularitat que va durar cinc partits, fins que es va lesionar de gravetat contra el Sant Andreu. Izquierdo es va fracturar el tendó tibial del turmell. Va tornar a jugar tretze partits més tard. Malgrat la irregularitat a la Lliga, va jugar els dos partits contra el Lleida Esportiu. A Manresa els blaus van perdre 1-0, mentre que al Camp d’Esports el Lleida va guanyar pel mateix resultat.

Yeray és un central d’1,85 metres que es va formar al futbol base de la Damm, des d’on va recalar al Girona B abans de fitxar pel Manresa. El jugador, després d’anunciar-se el seu fitxatge pel Lleida, va comentar en xarxes socials: “Amb moltes ganes de començar aquest nou repte.”

Per la seua part, Francisco José Pérez Hernández (Fuenlabrada, 10-2-1998), conegut futbolísticament com Fran Pérez, és un extrem que sol jugar a banda esquerra a cama canviada perquè és destre, però que també pot jugar per la dreta o com a mitjapunta.

El jugador madrileny, de 26 anys, procedeix del CD Ursaria, equip del grup 5 de Segona RFEF, on en 31 partits va anotar 10 gols, un dels quals el que va certificar la permanència de l’equip a la categoria. Abans va jugar al Don Benito, el Navalcarnero i fugaçment al Terol.

Ahir, a les xarxes socials, va gravar un petit vídeo d’uns segons en el qual va explicar per on sol jugar i va dir: “Com va, afició? Tinc moltes ganes que comenci la pretemporada i que la pilota comenci a rodar. Crec que farem un gran any junts.”