ICG continuarà patrocinant el Força Lleida

L’empresa ICG continuarà com un dels patrocinadors del Força Lleida en la seua nova etapa a la Lliga ACB, encara que falta definir encara si continuarà donant nom al primer equip com ha fet aquestes últimes sis temporades en la LEB Or o ho farà en un segon pla.

“Per la nostra part ens agradaria continuar, però evidentment està en mans del club. Encara estem en converses perquè tot és molt recent, i evidentment ho hem de lligar tot. Per la nostra part estem molt contents i il·lusionats de què l’ICG Força Lleida hagi ascendit a la Lliga ACB després de 19 anys. Portem set anys acompanyant tot aquest projecte i que s’hagi culminat d’aquesta forma per a nosaltres és tot un orgull i un son|somni que tenien tant aficionats com club i nosaltres com a patrocinador principal”, va afirmar la directora general financera i acció corporativa del Grup ICG, Meritxell Pi, durant la visita ahir de representants del club a la seu de la firma tecnològica a Torrefarrera.

El president Albert Aliaga, que va acudir-hi juntament amb vicepresident Pep Castarlenas, el tècnic Gerard Encuentra i el capità David Cuéllar, va assenyalar que “tenim bona sintonia entre les dos parts i creiem que hi pot haver una entesa. Encara és aviat perquè l’ascens va ser fa dos dies, però la intenció és continuar”.

També va destacar el suport d’ICG totes aquestes temporades, en especial les quatre últimes amb ell de president. “Només podem agrair el compromís i el suport que sempre han tingut amb nosaltres i és de justícia oferir-los l’ascens, perquè sense ells no hagués estat possible”, va dir Aliaga, que va reiterar que “hem d’aconseguir un pressupost de 3,5 o 4 milions d’euros per competir en ACB i això vol dir que tots hem de fer un esforç”.