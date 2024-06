El Palau torna a derrotar el Fraga i obté la cinquena Lliga

El Palau de Plegamans, botxí del Vila-sana a semifinals, va derrotar ahir per 2-1 el Fraga en el segon partit de la final del play-off de l’OK Lliga femenina previst al millor de tres i va aixecar el títol per cinquena vegada (ja l’havia guanyat el 2015, el 2019, el 2021 i el 2022) en un xoc de trens davant del campió d’Europa. El quadre vallesà, que en l’anada va derrotar l’equip de Jordi Capdevila per un clar 2-7, va haver de remuntar el gol anotat per Soto als 11 minuts. L’equip d’Ivan Sanz, que afrontava el seu últim partit conduint el Palau, va aconseguir la igualada a tres minuts per arribar-se al descans amb un gol de Casaramona, i Colo­mer, a només 3:17 del final del partit, va segellar el triomf i el títol de Lliga. Faltant un minut Florenza va errar una falta directa.