Villar seguirà al Força Lleida i Juani Marcos, Caicedo o Nnaji podrien entrar al conveni de cessió amb el Barça

El Força Lleida ja ha començat a treballar en la confecció de la plantilla amb la qual farà el seu històric debut a la Lliga ACB la temporada que ve, i un dels aspectes que urgeix resoldre és amb quins jugadors podrà comptar del Barça en virtut de l’acord de col·laboració que ambdós entitats van prorrogar el mes de març passat per dos temporades més, fins al juny del 2026.

El primer nom que hi ha sobre la taula és el de Rafa Villar, un dels grans protagonistes de la temporada i la continuïtat del qual és una prioritat per a Gerard Encuentra. El barceloní, que ha estat cedit a Lleida l’última temporada i mitja, acaba contracte amb el Barça, que ha de decidir si el renova. Si fos així, seria un dels jugadors que s’inclouria al conveni de cessió, mentre que si finalment queda lliure, el Força Lleida anirà contra ell oferint-li un contracte d’almenys dos temporades.Un altre dels jugadors que interessen és Juani Marcos, que també ha de resoldre el seu futur amb el Barça, ja que acaba la seua vinculació aquest mes. El club blaugrana encara no té decidit què fer amb l’argentí, que també és pretès pel Girona, on ha firmat una gran temporada en la seua estrena a l’ACB.

Un altre que agrada al Barris Nord és James Nnaji, si bé el pivot nigerià, que ja va ser pretès la passada temporada, es troba en ple procés de recuperació després de sotmetre’s fa uns dies a una operació a la columna lumbar que el deixarà fora de combat durant quatre mesos. Aquest contratemps li ha impedit fer el salt a l’NBA i tampoc no es quedarà al primer equip, per la qual cosa una cessió seria la solució, i el Força Lleida seria una perfecta destinació, però els dubtes sobre el seu estat físic i el fet que no rebria l’alta mèdica fins al’octubre podrien frenar l’operació.Altres jugadors que podrien entrar en virtut del conveni de cessió serien Sergi Martínez i Michael Caicedo, que tenen contracte en vigor. L’aler de Rubí, que ha jugat cedit aquesta campanya al Girona, busca un equip que jugui competició europea i, en tot cas, preferiria seguir al club que presideix Marc Gasol, mentre que l’escorta balear, que ha tingut un discret pas aquests dos últims anys pel Granada i el Girona, té alguna oferta del bàsquet alemany.

Pel que fa als integrants de l’actual plantilla de l’ICG Força Lleida, al marge del ja citat Rafa Villar, el club contempla oferir la renovació a Cameron Krutwig i Kur Kuath, malgrat que supeditat que ambdós deixin d’ocupar plaça d’extracomunitaris. El nord-americà, que ja havia firmat la seua renovació en cas de seguir a LEB Or, està tramitant el passaport de Croàcia, d’on és originària la seua dona, mentre que l’MVP de la Final Four està intentant que li validin el passaport del Sudan del Sud per convertir-se en jugador Cotonou, una cosa que sembla molt complicada a curt termini. No obstant, el Força Lleida medita també l’opció de fitxar-lo, atesa la seua joventut (vint-i-cinc anys), i cedir-lo a un equip de LEB Or. Tampoc no està descartada la continuïtat de Kenny Hasbrouck malgrat la seua experiència (trenta-set anys), malgrat que el seu futur està supeditat a la quota de nacionals que pugui tenir l’equip.

Joaquín Prado i Jaume Ponsarnau, amb les seleccions espanyoles de base

El director esportiu del Força Lleida, Joaquín Prado, va debutar ahir amb victòria al capdavant de la selecció U17 d’Espanya, que va guanyar 58-50 Alemanya en partit preparatori per al Mundial de la categoria que es disputarà aquest estiu a Turquia. Per la seua part, el lleidatà Jaume Ponsarnau, tècnic del Bilbao, dirigirà la U22, on hi ha com a ajudant Borja Comenge.