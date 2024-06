El tron d'Europa, en joc

El millor futbol de seleccions se cita des d’avui durant un mes a Alemanya, en una Eurocopa que compta amb la participació d’alguns dels millors jugadors del món, en la qual Itàlia defensa títol i França, Anglaterra i l’amfitriona parteixen com principals favorits a aixecar el trofeu el 14 de juliol a Berlín. Espanya aspira a fer oposicions també a un títol que ha guanyat tres vegades (1964, 2008 i 2012). Aleksander Ceferin, president de la UEFA, va destacar ahir “les infraestructures extraordinàries, inclosos estats d’última generació” i l’“increïble palmarès” dels participants.

Fins al 14 de juliol, Alemanya estarà a l’epicentre del futbol europeu. En total, deu ciutats i deu estadis acolliran els 51 partits d’un torneig que arranca avui a l’Allianz Arena de Múnic amb un Alemanya-Escòcia (21.00 hores) i que acabarà amb la final a l’Olímpic de Berlín.Espanya arriba amb l’anell d’actual campió de la Lliga de Nacions, un títol en el qual es va desfer d’Itàlia i Croàcia, ambdós rivals d’Espanya al Grup B, i amb el desig de millorar la seua imatge respecte al passat Mundial de Qatar, quan no va passar de vuitens.Una primera fase d’alt nivell de dificultat que servirà per examinar l’estat de forma d’Espanya, basat en un bloc que ja ha modelat Luis de la Fuente, amb molts dels que van ser semifinalistes fa tres anys i impulsat per la joventut de Lamine Yamal o Nico Williams.Un grup que apel·la al col·lectiu com a millor arma per optar a un quart títol després dels de 1964, 2008 i 2012 i que ha variat un pèl el seu estil per provar de fer-lo més directe i el taló d’Aquil·les del qual pot ser la falta d’experiència de molts dels seus jugadors en partits a nivell de seleccions.Espanya no sembla que estigui en un primer esglaó que copen França, Alemanya i Anglaterra. El combinat francès, actual subcampió del món, acudeix a la cita continental de nou amb l’anell de gran favorit. Compta per a això amb Kylian Mbappé, que torna a estar ben envoltat d’un equip que uneix físic i qualitat. Però França no regna a Europa des del 2000.Alemanya, amfitriona, i Anglaterra, actual subcampiona de la competició, apunten també al títol. La selecció de Julian Nagelsmann té moltíssim talent en un grup que barreja veterans com Neuer, Kroos, Gündogan o Müller, amb jugadors joves carregats de talent com Musiala o Wirtz. Anglaterra també té talent però lluita contra la història. Mai no ha guanyat l’Eurocopa. En la passada edició va perdre la final per penals davant d’Itàlia. Itàlia, Portugal –dirigida pel lleidatà Robert Martínez–, Croàcia, Bèlgica o Països Baixos tampoc no es poden descartar.Espanya debutarà demà davant de Croàcia amb la baixa per lesió d’Aymeric Laporte.

Robert Martínez anirà a Fàtima si són campions

Robert Martínez, seleccionador de Portugal, va dir que si guanyen el títol “soc capaç de tot. Puc prometre un viatge a Fàtima. A peu? A peu no.. A peu pot ser molt difícil”, va dir entre rialles.

Haaland i Courtois, entre les estrelles absents

A més d’absències per lesió, com les de Gavi o Frenkie de Jong, l’Eurocopa no veurà estrelles com Haaland, la selecció del qual, Noruega, no es va classificar, o Courtois, no convocat.