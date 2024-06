El CTT Borges compra una plaça i evita el descens

L’Enoli lLes Borges Vall continuarà competint la temporada vinent en la Superdivisió de tenis taula gràcies a la compra de la plaça del San Sebastián de los Reyes, que hi ha renunciat per problemes econòmics que li impedeixen quadrar el pressupost per a la pròxima temporada. L’equip de les Garrigues, que havia perdut la categoria després de 18 temporades ininterrompudes a l’elit a l’acabar penúltim a la Lliga, va rebre la trucada del club madrileny a començaments de setmana oferint-li la seua plaça, que la junta directiva no va dubtar a adquirir “per un preu assequible”, tal com va confirmar ahir el seu president, Enric Vall.

La firma de la venda de la plaça de Superdivisió es va fer efectiva dijous passat, però no va ser fins ahir que la Federació Espanyola de Tenis Taula va donar el vistiplau a la transacció. “Ha estat un miracle que no ens esperàvem, i arriba precisament el dia en què es compleixen deu anys de la inauguració del Centre de Tecnificació. No podríem tenir una millor celebració de l’efemèride”, va assenyalar Vall.Aquesta és la segona vegada en la història que dos clubs s’intercanvien una plaça de Superdivisió. La primera va ser el 2015 i en aquell moment també va estar involucrat el San Sebastián de los Reyes, que aconseguiria evitar el descens de categoria a l’adquirir la plaça d’un altre equip madrileny, el Collado Mediano, que acabava d’ascendir.Ara la direcció esportiva que capitaneja Josep Lluís Andrade posarà fil a l’agulla a la recerca d’algun reforç estranger per completar l’equip de Superdivisió. Malgrat el descens, el club de les Garrigues havia aconseguit retenir tres dels seus principals referents, Marc Duran, Joan Masip i Norbert Tauler, a més del del planter Cesc Carrera, que continuarà alternant l’equip de Superdivisió amb el de Divisió d’Honor.