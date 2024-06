Lífting ACB al Barris Nord

La il·luminació i la megafonia necessiten una important reforma, així com els marcadors, que s’han de canviar per altres de més moderns.

La primera vegada que Lleida va ascendir a l’ACB va obligar la Paeria a construir en temps rècord un pavelló, el Barris Nord, que ara, 23 anys després, necessita una important reforma perquè el Força Lleida pugui jugar la temporada que ve de nou en la màxima categoria. Els requisits que ara exigeix l’ACB no tenen res a veure amb els que hi havia vigents el 2001, la qual cosa obligarà el consistori a fer una important inversió per posar al dia una instal·lació que des que es va construir a penes ha estat reformada. “El problema amb què ens trobem és que els requisits que necessitàvem per ser a l’ACB fa 19 anys no són els mateixos que ara, i cal adequar el pavelló a aquestes exigències. L’equipament té 22 anys i l’hem de posar al dia, i des de l’ajuntament ja hi estem treballant”, va explicar ahir Jackson Quiñónez, regidor d’Esports de la Paeria.

La primera obra que s’emprendrà és la substitució total del parquet de la pista, que ja està aprovada i licitada per un valor de 186.858,06 euros, més IVA. Està previst que les obres, que duraran aproximadament un mes, comencin la primera setmana de juliol, després de l’última competició oficial que acollirà, el Campionat d’Espanya de base de gimnàstica artística previst del 25 al 30 d’aquest mes. El consistori també haurà de fer front a la substitució dels dos marcadors, ja que no s’adeqüen als requisits que avui marca l’ACB, així com els marcadors de temps de possessió que es troben a sobre de les cistelles, que han de tenir quatre cares perquè puguin ser visibles des de qualsevol posició del pavelló.

En els propers dies es preveu que una delegació vingui per inspeccionar el pavelló

Uns altres dos aspectes que necessiten una reforma integral són la il·luminació i la megafonia. La Paeria ja tenia intenció de canviar tot el sistema de llum i va demanar fa cinc mesos un pressupost que ascendia a uns 83.000 euros. L’ACB ja marca una intensitat lluminosa mínima de 1.700 lux. Quant a la megafonia, un dels aspectes més deficients de la instal·lació, també està previst millorar-la, no només a nivell d’altaveus sinó també de l’acústica. “Com que el pavelló es va fer en un temps rècord l’acústica no és la més adequada i treballarem per veure si col·locant alguns plafons o lones la reverberació que hi ha es redueix i espugui escoltar millor”, va apuntar Quiñóñez, que va deixar clar que “volem donar una bona imatge com a ciutat i estar a l’altura, volem ser mereixedors d’estar en aquest grup de privilegiats que és l’ACB, i això passa perquè les instal·lacions siguin correctes”.

Està previst que el club es reuneixi en els propers dies amb membres de l’ACB, que també vindran a Lleida per inspeccionar la instal·lació i dir les millores que s’haurien de fer. Atès que la inversió serà elevada, Quiñóñez també va avisar que “hi ha coses que l’ajuntament les podrà assumir i altres que potser les haurà d’assumir el club, però crec que arribarem a una entesa”, i va afegir: “Si l’ajuntament ha de gastar-se uns 600.000 o 700.000 euros en l’equipament, caldrà buscar fórmules, com fer-ho de forma progressiva, perquè no li suposi un gran sobrecost. No s’ha d’oblidar que la Paeria també farà una inversió econòmica perquè l’equip tingui una solvència durant la temporada, per això tothom ha de valorar el gran esforç que haurà de fer l’ajuntament.”

Els partits es jugaran en dissabte o diumenge en funció de la TV

Un altre dels aspectes que canviaran amb l’ascens a la Lliga ACB és que els partits oficials del Força Lleida ja no seran els divendres a les 21.00 hores, com fins ara a la LEB Or, sinó que es programaran els dissabtes o diumenges, sempre en funció de les exigències televisives, a excepció de les jornades intersetmanals.En aquest sentit, aquesta situació podria alterar la programació dels encontres dels equips de base de l’entitat, que haurien de canviar d’horari o disputar-se en un altre equipament de la ciutat.