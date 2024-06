Una golejada per somiar

Dani Carvajal celebra el seu gol que suposava el 3-0 amb Lamine Yamal, que li va donar l’assistència perquè marqués. - EFE Dani Carvajal celebra el seu gol que suposava el 3-0 amb Lamine Yamal, que li va donar l’assistència perquè marqués. - EFE Dani Carvajal celebra el seu gol que suposava el 3-0 amb Lamine Yamal, que li va donar l’assistència perquè marqués. - EFE Dani Carvajal celebra el seu gol que suposava el 3-0 amb Lamine Yamal, que li va donar l’assistència perquè marqués. - EFE Dani Carvajal celebra el seu gol que suposava el 3-0 amb Lamine Yamal, que li va donar l’assistència perquè marqués. - EFE Dani Carvajal celebra el seu gol que suposava el 3-0 amb Lamine Yamal, que li va donar l’assistència perquè marqués. - EFE

La selecció espanyola va vèncer (3-0) la de Croàcia ahir en el debut per a totes dos a l’Eurocopa 2024 que es disputa a Alemanya, una seriosa arrancada, contundent tant en una àrea com en l’altra, per guanyar molta confiança en un Grup B de màxima exigència. Espanya va complir en un debut sempre complicat en un gran torneig, i més davant d’un rival de categoria, per entrar per la porta gran de l’Olímpic de Berlín.

Els de Luis de la Fuente van demostrar tot el que cal per ser candidats al títol. Unai Simón va parar quan va fer falta, hi va haver compromís per patir quan Croàcia va pressionar i, sobretot, Espanya va demostrar molta pegada, amb els gols d’Álvaro Morata, Fabián Ruiz, elegit MVP del partit a Berlín, i Dani Carvajal, tots en el primer temps. Uns 45 minuts que es van torçar per moments, perquè els croats van demostrar diverses vegades ser un equip que no es rendeix fàcilment. Els de Zlatko Dalic van robar la pilota però van encaixar dos gols ràpid, els que va salvar Simón per a Espanya. Abans del descans, Lamine Yamal, el debutant més jove de la història del torneig, va regalar el 3-0 a un Carvajal amb olfacte assassí.La mala notícia va ser la lesió de Morata, que va demanar el canvi a l’hora de partit, i la sortida també de Rodri en el tram final, però la campiona de la Lliga de Nacions es va encarregar de domar Croàcia per dijous anar encoratjada contra Itàlia a la recerca dels vuitens de final. No hi va haver revenja croata, tot i que van guanyar la possessió i van tenir les seues ocasions, cosa que va demostrar que Espanya té pegada i molta paciència quan toca patir.La tres vegades campiona d’Europa va buscar els desmarcatges de Pedri i Morata, no va tenir gaire profunditat amb Nico Williams i Yamal, i va pressionar davant com a font d’ocasions d’inici. Les recuperacions en camp contrari van propiciar bones arribades però es van deixar notar els nervis del debut, una mica de precisió va faltar. Llavors va canviar el guió i Croàcia es va quedar amb la pilota. Els de Zlatko Dalic van gaudir d’aquest protagonisme i al davant van buscar Ante Budimir, però al mig del moment croat, va enganxar Espanya amb una recuperació per tot el centre per a la carrera de Morata, que no va perdonar la primera que va tenir (1-0). Als dos minuts, Espanya es va desfermar amb el segon, tot un golàs de Fabián. El 2-0 hauria pogut ser un 2-2 si no fos per Simón, que va aturar la reacció immediata dels croats als dos gols, però Espanya se’n va anar amb un somriure encara més ample al descans, amb una centrada de Yamal que va trobar Carvajal a l’àrea petita en l’última jugada (3-0).

L’extrem de 16 anys es va acabar de deixar anar al segon temps i va forçar una gran parada de Livakovic a la represa. Amb tot, Croàcia va ensenyar les dents, com no podia ser d’altra manera, i va buscar una remuntada com a l’anterior Eurocopa. Marc Cucurella va ser decisiu, traient fins i tot un gol sota pals, juntament amb Simón, i Espanya va buidar aigua però sense aconseguir rematar a la contra. Els canvis van ser forçosos en part per a la Roja, amb Álvaro Morata demanant-ho tocat i, ja en els últims minuts, també Rodri. Dalic va treure homes clau, com un Luka Modric que va jugar sense pena ni glòria, i els croats se’n van anar amb les mans buides malgrat un penal de Rodri arran d’un regal de Simón. El porter de l’Athletic Club es va rescabalar aturant el llançament a Petkovic. L’ariet va marcar en el rebuig però el VAR va avisar el col·legiat d’una invasió d’àrea abans de temps dels croats, amb la qual cosa el gol de l’honra balcànica no va pujar al marcador.El pròxim partit de la selecció espanyola serà contra Itàlia dijous dia 20, a partir de les 21.00 hores.

Lamine Yamal, amb 16 anys, 11 mesos i 2 dies, es converteix en el jugador més jove a debutar en aquesta competició –arrabassa el rècord al polonès Kacper Kozlowski– i a ser titular, superant el neerlandès Jetro Willems. Va rebaixar la marca de 18 anys i 71 dies de l’esmentat Willems. Pel que fa a la selecció espanyola, Yamal rebaixa considerablement aquest doble registre, que pertanyia a Pedri, que es va estrenar en una Eurocopa amb 18 anys i 201 dies, també com a titular. “Estic molt content per la victòria, pel debut i a pensar ja en el següent partit. Al final l’equip vol jugar per dins i jo hi soc per ajudar a l’equip, defensar, el que faci falta”, va afirmar Lamine a l’acabar el partit davant de Croàcia, als micròfons de TVE.

Per la seua part, el seleccionador, Luis de la Fuente, va destacar que Espanya s’està “convertint en un equip amb molts registres”, que sap adaptar-se a les fases de cada partit com va fer ahir contra Croàcia. “No pensem a ser campions, pensem a continuar creixent. Tot té un camí, Aragonés i Del Bosque estarien en una situació com la nostra, nosaltres continuem fent passos fins on puguem arribar, sabent que és un camí molt difícil. Tant de bo puguem arribar a aconseguir els èxits d’aquestes seleccions”, va concloure.

Possessió perduda després de 111 partits

La selecció espanyola va perdre la possessió després de 111 partits guanyant-la, amb un 46% davant de Croàcia, que va gaudir d’un 54%. Espanya no perdia la possessió en un partit des del novembre del 2014, quan la va cedir contra Alemanya en un partit amistós disputat a l’estadi Balaídos a Vigo. Els jugadors espanyols van recórrer una mitjana d’11,27 quilòmetres en el partit, inferior a la d’11,38 dels croats.

“Felicito Espanya, mereixíem perdre”

El seleccionador de Croàcia, Zlatko Dalic, va ser autocrític amb el seu equip després de la derrota en un “lleig” debut a l’Eurocopa 2024, on es van mostrar “impotents” davant d’una “gran victòria” de la selecció espanyola. “Falten dos partits, sabem quin és el nostre objectiu, hem de concentrar-nos en això i buscar la victòria. Felicito Espanya, és una gran victòria. És merescuda la derrota”, va dir.