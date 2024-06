Miquel Travé acarona la medalla al ser quart a Polònia

El palista de la Seu d’Urgell Miquel Travé va acabar en quarta posició ahir a la final de la prova de la Copa del Món de piragüisme eslàlom que s’està disputant a la ciutat polonesa de Cracòvia al completar en 95.00 una baixada sense tocs.

Miquel Travé va estar durant gran part de la cita en posicions de medalla, però finalment va acabar perdent-la davant del britànic Ryan Westley, que va firmar un temps de 93.94. Primer va ser el francès Jules Bernardet amb 91.12 i segon, l’eslovac Matej Benus amb 93.39. Aquesta era l’última prova de la Copa del Món d’eslàlom abans dels Jocs Olímpics de París que començaran el proper 26 de juliol.En la prova femenina la palista basca Miren Lazkano va acabar divuitena i no va poder classificar-se per a la lluita per les medalles en registrar 117.44 després de tres tocs. La guanyadora final va ser l’australiana Jessica Fox, davant de la brasilera Ana Satila i de la txeca Martina Satkova.

D’altra banda, les piragüistes espanyoles Antía Jácome i María Corbera van aconseguir ahir l’or en la prova de C2 200 metres del Campionat d’Europa d’esprint olímpic, que s’està disputant a Szeged (Hongria), després de quedar quartes a la final de C2 500, mentre que els seus compatriotes Adrián Sieiro i Manuel Fontán van aconseguir el bronze a la final masculina de C2 200.En la tercera jornada d’aquest esdeveniment, Jácome i Corbera es van proclamar campiones en C2 200 per rescabalar-se del resultat matinal. La dupla més explosiva d’Europa va consolidar la victòria després d’una sortida fulgurant que van saber mantenir fins al final per imposar-se als seus rivals.La mateixa expressivitat es va viure a la carrera masculina amb Fontán i Sieiro. Els gallecs van saber llegir bé aquesta prova i van pujar al tercer calaix del podi per ficar al sarró la quarta medalla espanyola en aquest Europeu.Araceli Menduiña va ser la cara positiva en el paracanoe espanyol. La palista gallega es va alçar amb el títol continental en KL3 200, la qual cosa obre grans expectatives per als Paralímpics.