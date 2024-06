Suïssa s'imposa amb contundència a Hongria

Suïssa va debutar a l’Eurocopa 2024 amb victòria contra Hongria per 1-3. Els suïssos no van deixar lloc a la sorpresa i van aconseguir una contundent victòria que els col·loca en la segona posició del grup, només al darrere de l’amfitriona, Alemanya, que divendres va golejar Escòcia per 5-1.

El partit va començar molt favorable per als interessos de Suïssa, que des dels minuts inicials va aconseguir dominar la possessió de pilota i es va sentir còmoda al terreny de joc. Hongria, per la seua part, es va desentendre de la pilota i es va recloure en els contraatacs per intentar sorprendre Suïssa. No obstant, el conjunt entrenat per Murat Yakin va colpejar primer, amb un gol de Duah al minut 12, que després de ser validat pel VAR, va posar en avantatge els seus (0-1). Després del gol, Hongria va sortir de la cova i va intentar igualar el matx, però no va ser capaç de materialitzar cap dels seus acostaments i els rivals ho van acabar aprofitant. Va ser al minut 44 quan l’autor de l’assistència del primer gol, Michel Aebischer, va trobar un espai a la frontal de l’àrea hongaresa i es va treure un xut ajustat al pal llarg del no-res per ampliar l’avantatge al marcador (0-2).A la segona meitat, Suïssa va seguir a la càrrega i, al 47, Duah va estar a punt de firmar un doblet, però Gulácsi ho va impedir. Posteriorment, al minut 65, va aparèixer l’estrella hongaresa Dominik Szobolszlai, que amb una centrada brillant va trobar el cap de Varga, que va vèncer Sommer i va anotar el primer gol de la seua selecció en aquesta Eurocopa (1-2).Malgrat el gol, els suïssos van continuar portant el pes ofensiu del partit i al 93, un error colossal d’Orban va deixar sol Embolo davant la porteria perquè el davanter del Mònaco anotés l’1-3 definitiu.