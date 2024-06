Una grisa Anglaterra en té prou amb un gol de Bellingham

Per primera vegada titular a l’Eurocopa, reduït a 55 minuts en els seus tres partits precedents en aquesta competició el 2021, Jude Bellingham va decidir amb un cop de cap la victòria pràctica d’Anglaterra, lluny de la lluent brillantor dels seus noms o d’una alineació amb ell, Harry Kane, Bukayo Saka i Phil Foden, a l’espera d’assolir la dimensió que se li pressuposa, més enllà d’un triomf mínim contra Sèrbia.

El salt de Jude al Reial Madrid l’ha dotat d’una dimensió golejadora impensable no fa gaire per al centrecampista, avui més un mitja punta que un central, més un llegador imparable que un creador. Ahir era el seu partit número 46 del curs. Ha marcat 26 gols. En tot el seu pas per Dortmund i la selecció (158 partits entre tots dos abans de la incorporació al club blanc) en va sumar 25. Un menys. En 112 duels més.

“Hey Jude, Hey Jude”, cridaven milers d’anglesos quan va ser canviat al minut 85, quan va deixar el seu lloc a un mig centre, Mainoo. Perquè Anglaterra va guanyar per la rematada. No va ser gaire més l’equip anglès, del qual s’esperava força. Quan Gareth Southgate va revelar el seu onze, el món va admirar impressionat. Foden, Bellingham, Saka i Kane. La simfonia sonava perfecta, nítida, imponent. Al camp va reduir tremendament el seu volum. Però va ser decisiva. Tres d’ells van participar en el primer gol. Ni tan sols necessita jugar a un nivell alt per ser definitiva. Un valor incalculable. Val per guanyar contra certs equips. En té prou per ser campiona d’Europa? Després del partit Jude Bellingham va ser elegit el millor jugador del partit.

Mbappé crida a votar contra la ultradreta

Kylian Mbappé, davanter de la selecció francesa, va mostrar ahir el rebuig als extrems en política, amb referència al partit de Marine Le Pen (Agrupació Nacional), i va demanar als seus compatriotes que votin en les pròximes eleccions legislatives per impedir que governi l’extrema dreta. “Estic contra els extrems. Estem en un moment crucial del nostre país. L’Eurocopa és important en la nostra carrera, però som ciutadans i no estem desconnectats del que passa al nostre país. Estem en una situació inèdita i en un moment important”, va destacar. “Faig una crida a tothom per anar a votar, a prendre consciència de la situació. Tenim la necessitat d’identificar-nos amb els nostres valors de respecte. Espero que prenguem la bona decisió”, va dir el davanter de França, la selecció de la qual s’enfronta avui a Àustria.

Bèlgica, favorita avui davant d’Eslovàquia

Bèlgica i Eslovàquia s’enfrontaran avui (18.00 hores) al Deutsche Bank Park de Frankfurt , en un duel corresponent al Grup E i que per al conjunt belga serà el començament d’una particular revàlida a nivell continental. Abans es mesuraran romanesos i ucraïnesos (15.00 hores) a l’Allianz Arena de Múnic, un duel amb expectació per la situació de guerra que travessa Ucraïna.