L’Audiència Nacional jutjarà Luis Rubiales pel petó a Jenni Hermoso el febrer de 2025

L’Audiència Nacional jutjarà a partir del 3 de febrer de 2025 i fins al 19 del mateix mes l’expresident de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) Luis Rubiales pel petó a la boca que li va clavar a la jugadora de la Selección Española Jenni Hermoso després de la consecució del Mundial celebrat a Sidney (Austràlia).

Així consta en una diligència d’ordenació, recollida per Europa Press, en la qual s’apunta que la vista oral se celebrarà a la seu de l’Audiència Nacional a San Fernando de Henares i que previsiblement durarà 11 dies. Atesa l’entitat dels delictes, l’assumpte serà conegut pel magistrat del Jutjat Central del Penal de l’Audiència Nacional.

S'ha de recordar que a més d’a Rubiales, es jutja també l’exseleccionador femení Jorge Vilda, l’exdirector esportiu de la selecció Albert Luque i l'ex-responsable de Marketing Rubén Rivera. Aquests últims van ser processats per les suposades coaccions a la jugadora i el seu entorn després del petó.

La Fiscalia de l’Audiència Nacional sol·licita per a Rubiales una pena de 2 anys i 6 mesos per un delicte d’agressió sexual --pel petó no consentit-- i per un delicte de coaccions en concepte d’autor.