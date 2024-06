Hi ha possibilitats de que Lleida CF i Atlètic Lleida vagin en un projecte únic? Parlen els dos clubs

Lleida CF i Atlètic Lleida no contemplen, almenys per ara, treballar en un projecte únic a la ciutat. Així ho van manifestar ahir l’adjunt a la presidència del Lleida CF, Marc Torres, i el portaveu de l’Atlètic Lleida, Marc Cerón, en sengles entrevistes a Lleida TV.

Marc Torres va assenyalar que “per la nostra part sempre hem estès la mà a tothom, a l’Atlètic Lleida i a qualsevol club. Sempre tenim les portes obertes, però és veritat que és difícil. Hi ha hagut algunes converses en les últimes setmanes, però les posicions estan molt allunyades. La visió de l’esport i del futbol d’un costat i d’un altre és molt diferent”. “Els diners no ho són tot. Ells han estat sis anys per arribar a Tercera RFEF, malgrat la inversió econòmica que han fet”, va remarcar Torres.

Per la seua part, Marc Cerón va manifestar que “sempre repetim al Lleida Esportiu, que si no recordo malament és ara el Lleida Club de Futbol, que tenim les portes obertes per parlar i buscar la millor solució per als dos clubs. Crec que cal ser generosos, renunciar a una sèrie de coses i buscar l’entesa per aconseguir el millor per a la ciutat. Però amb els gestors que ha tingut el Lleida CF hem anat parlant i no hem arribat mai a cap entesa”. “El millor seria un objectiu comú, però sembla que ara per ara no és possible”, va indicar Cerón.

En clau del que ha estat la temporada per al Lleida, Torres va dir que “independentment dels resultats esportius, la nostra il·lusió era recuperar la massa social i si podia ser augmentar-la. I ho hem aconseguit. Volem que el Camp d’Esports torni a ser una festa i s’ompli com aquesta temporada”. “Ens està sorprenent en positiu el ritme de venda d’abonaments i potser aquesta temporada sigui la definitiva de l’ascens”, va apuntar.

Per la seua part, Cerón va incidir que “som un grup de lleidatans que va iniciar el projecte el 2019 i a poc a poc hem sumat ascensos. El nostre objectiu és que els xavals puguin jugar en un equip de Lleida d’elit”. Sobre la compra de la plaça del Badalona Futur va dir: “En les properes setmanes informarem de com queda tot.”