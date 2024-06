Agònic triomf lusità

Inesgotable, insistent, voraç però estranyament ineficaç, Cristiano Ronaldo, el dia que es va proclamar el “rei de reis” de les Eurocopes al ser el primer jugador que participa en sis tornejos, va xocar contra el conservadorisme de República Txeca i amb el seu porter Jindrich Stanek, que va frenar els intents del davanter lusità en un duel en què Francisco Conçeicao es va erigir com l’heroi del conjunt del balaguerí Robert Martínez amb el gol de la victòria (2-1) en el temps afegit.

Si hi va haver un jugador a Leipzig amb ganes de focus, aquest no va ser altre que Cristiano. Va ser el líder de Portugal. Un cop més i ja són vint anys els que acumula amb la selecció, va mantenir la innegociable fam de marcar gols. Ho va intentar tot, una vegada i una altra, però no va encertar a la diana. Stanek, en les ocasions més clares (un mà a mà, un tret des del vèrtex de l’àrea i un llançament de falta), va frenar la voracitat de l’heroi lusità, que va acabar desesperat el xoc amb un cop de cap que va estavellar al pal en l’últim sospir. Tanmateix, Conceiçao, que va saltar al terreny de joc en el minut 90, va solucionar la papereta per als seus companys amb una rematada agònica que va donar els tres punts al seu equip. República Txeca, mentrestant, amb un sol xut a porta, el que va servir a Provod per inaugurar el marcador, gairebé va treure petroli de la seua incapacitat per generar res excepte un sistema defensiu molest per a Portugal, que una vegada i una altra es va encallar en els intents per obrir una muralla gairebé inexpugnable. Robert Martínez, substitut de Fernando Santos, va generar il·lusió abans del torneig amb un canvi d’estil, no de noms. Portugal va trobar una manera més definida de jugar i va arribar a la cita com a possible candidata.