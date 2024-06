La lleidatana Paula Juste, rècord d'Espanya en els 100 papallona

La nadadora lleidatana Paula Juste (CN Lleida) es va convertir ahir en la nova plusmarquista estatal dels 100 papallona durant els trials olímpics que s’estan celebrant a l’Open d’Espanya de Palma, i va posar fi a un rècord que tenia vuit anys de vida. Juste ha guanyat la carrera amb un temps de 58.48 segons, superant els 58.73 segons que havia establert Judit Ignacio als Campionats d’Europa de Londres el 2016. La lleidatana ha mantingut un pols amb la portuguesa Mariana Pacheco Cunha per imposar-se amb aquest registre de 58.48 segons, nou rècord estatal de la distància i molt per sota de la seua anterior marca personal, que estava fixada en 59.15 segons des del matí.

Ja llavors havia rebaixat els 59.16 que va establir en el passat Estatal d’Hivern. No va poder aconseguir, en canvi, la mínima olímpica en aquesta prova, ja que es demana un 57.92, però Juste es va imposar amb autoritat a Cunha (58.82). Així, Paula, pupil·la de Ben Titley al CAR de Sant Cugat, va confirmar la seua gran millora d’aquesta temporada, en què ha nadat en reiterades ocasions per sota del minut i en la qual ha fet caure, a més, la barrera dels cinquanta-nou segons.

D’altra banda, la valenciana Carmen Weiler també va aconseguir batre el rècord d’Espanya, en aquest cas dels 100 metres esquena i va aconseguir a més el bitllet per als Jocs de París.Hugo González, vigent subcampió del món dels 100 esquena, va llançar un avís a tots els seus rivals a poc més d’un mes per a l’inici dels Jocs Olímpics de París després d’imposar-se amb un temps de 52.71 segons. Una marca que hauria valgut al nadador balear per ser segon en la proves de classificació nord-americanes en les quals es va imposar Ryan Murphy, or als Jocs Olímpics de Rio i bronze als de Tòquio, amb un crono de 52.22, la millor marca mundial de l’any.

Per la seua part, també a Palma, Jordi Carrasco (Inef Lleida)va aconseguir ahir la medalla de plata en 1.500 metres lliures, categoria de l’any 2008, del Campionat d’Espanya júnior. Va fer un temps de 16:39.40. El seu company Aleix Teixidó va ser sisè en nascuts l’any 2006, amb 16:55.64.