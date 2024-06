L'Alt Urgell reclama una piscina coberta

La construcció d’una piscina municipal coberta a la Seu o la millora d’instal·lacions esportives com el Parc del Segre són dos de les propostes que van sorgir de la jornada de treball que va organitzar ahir a l’Alt Urgell la Fundació Catalana per a l’Esport per preparar el Congrés Internacional d’Esport i Turisme de Muntanya, que se celebrarà a Puigcerdà l’any 2025. Responsables de la fundació es van reunir amb agents implicats en el desenvolupament de l’esport i del turisme esportiu de l’Alt Urgell. Hi van participar representants del Parc del Segre, de Turisme la Seu, del Centre d’Atenció Primària, d’Inefc Pirineus, del consell comarcal de l’Alt Urgell i de l’ajuntament de Coll de Nargó, entre altres.

Laia Vendrell, tècnica del projecte Impulsem Pirineu, va destacar que la majoria de les propostes van girar “entorn de la necessitat de millorar les infraestructures esportives”. Tots els agents presents van coincidir en el fet que “cal renovar instal·lacions per poder convertir-nos en un Pirineu referent en l’esport i el turisme esportiu”.