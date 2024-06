L'Estatal aleví torna al CT Urgell 41 anys després

Les pistes del Club Tennis Urgell tornaran a acollir, 41 anys després, el Campionat d’Espanya Aleví. L’anterior ocasió va ser el 1983 i es van proclamar campions Sergi Bruguera i la lleidatana Neus Ávila, que va derrotar a la final Arantxa Sánchez Vicario (vegeu el desglossament). El 1984 el torneig es va disputar al CT Lleida. La competició, que es disputarà del 23 al 30 d’aquest mes, es va presentar ahir en un acte que va estar presidit per Òscar Villaverde, president del CT Urgell, acompanyat per Fernando Sacristán, president del Comitè Juvenil de la Federació Espanyola de Tenis (RFET); Sandra Marco, diputada d’Igualtat i Cooperació de la diputació de Lleida; José Luis Solans, delegat a Lleida de la Federació Catalana de Tenis (FCT) i Jaume Lluís Fontanet, director del torneig.

La competició reunirà les millors 128 promeses del tenis estatal, 64 nois i 64 noies que, en una primera fase competiran pel sistema Round Robin, la qual cosa els assegura un mínim de tres partits repartits en 16 grups de 4 tenistes i, a partir de vuitens, per eliminatòria directa, entre els 16 campions de grup. Al torneig es classifiquen els campions i subcampions de les 19 federacions territorials. La representació de Lleida la formen, tots per invitació, Mario Justribó, que jugarà la competició individual; Guifré Calvet i Marc Canadell en dobles i, en dones, Martina Garriga, que competira en individual i, en dobles juntament amb Laura Capilla. Tots són del CT Urgell.Òscar Villaverde va destacar que “és un orgull per al club que ens hagin concedit l’organització d’aquest Campionat d’Espanya. És un premi per a l’aposta del club pel tenis de base i s’ha tingut en compte la nostra experiència en tornejos de nivell, com el Tennis Europe Tour o l’Albert Costa”, va explicar. Fernando Sacristán, per la seua part, va destacar que “el CT Urgell és un club amb experiència i estem segurs que l’aposta per ells serà un èxit”. Va afegir que “la competició serà un gran espectacle”. L’entrada per veure els partits serà gratuïta.

Neus Ávila, Ana Segura i Costa, entre els campions lleidatans

El Campionat d’Espanya Aleví és tradicionalment un trampolí per a l’èxit i en el palmarès d’aquesta competició, a més de raquetes que han fet història per al tenis estatal, hi ha alguns els lleidatans i lleidatanes que s’han proclamat campions d’aquesta categoria. Entre finals dels anys setanta i els vuitanta, edat daurada del tenis lleidatà, van obtenir el títol Joan Ramon Navés, Ana María Segura, Jordi Aurellano, Neus Ávila, Conchita Martínez –nascuda a Montsó però que es va formar al Club Tennis Urgell– i, en dobles, Albert Costa. En el palmarès de la competició hi ha també Sergi Bruguera, Àlex Corretja, Juan Carlos Ferrero, Tommy Robredo o Rafa Nadal. En dones, Arantxa Sánchez Vicario va ser finalista el 1983, perdent davant de Neus Ávila.