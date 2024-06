Espanya selecciona Victòria Porta, del Vila-sana, per al Mundial

detail.info.publicated JC. MONGE/Xavier Pujol detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Després de proclamar-se campiona d’Europa amb Espanya el mes de desembre passat, la jugadora del Vila-sana Victòria Porta tindrà ara l’oportunitat de guanyar el Mundial. Ha estat inclosa a la selecció que disputarà els World Skate Games 2024, que tindran lloc a la localitat italiana de Novara del 16 al 22 de setembre. No serà l’única aportació de l’hoquei lleidatà a la selecció espanyola femenina, ja que Jordi Sito Expósito, l’entrenador que ha conduït l’Alpicat masculí a un històric ascens a l’OK Lliga, exercirà a l’equip com a assistent del seleccionador Sergi Macià.

“Em fa molta il·lusió que m’hagin inclòs en la selecció que anirà al Mundial”, explicava ahir Victòria Porta, que és conscient que serà una competició més dura que l’Europeu. “Serà diferent, segur. Aquesta requereix molt més esforç i sacrifici, però ja ens coneixem amb la resta de l’equip i afrontem el repte amb il·lusió des del primer dia”, explica la jugadora, de 24 anys.Jordi Expósito, per la seua banda, es mostrava també molt satisfet. “És una gran oportunitat per a mi per conèixer campionats d’aquest nivell, per amarar-me de molta informació que després pugui utilitzar als meus equips i això pot repercutir en l’Alpicat”. Afegeix que “em va trucar el seleccionador [Sergi Macià] fa unes setmanes i em va proposar estar a la selecció, perquè creia que la manera que tinc de veure l’hoquei és semblant a la seua i podia encaixar molt bé i per descomptat li vaig dir que sí després de parlar-ho amb l’Alpicat”.

Pel que fa a la selecció, el Fraga hi aporta dos jugadores, Anna Ferrer i María Sanjurjo; el Telecable Gijón tres –Marta Piquero, Sara Lolo i Sara Roces– i el Palau de Plegamans, les altres quatre, que són Laura Vicente, Anna Casaramona, Mariona Colomer i Aina Florenza.Victòria Porta no amaga que li agradaria jugar la final contra l’Argentina, per enfrontar-se a les seues companyes al Vila-sana Luchi Agudo, Dai Silva, Gimena Gómez i Flor Felamini. Espanya iniciarà la concentració entre el 10 i el 12 d’agost.

El Vila-sana fitxa Robert Bergé com a segon entrenador

Robert Bergé, al pavelló del Vila-sana.

Robert Bergé (Bell-lloc, 16-2-1977) és el nou segon entrenador del Vila-sana. Als seus 47 anys, l’experimentat exjugador d’hoquei debuta en funcions tècniques i ho farà com a mà dreta de Lluís Rodero. “M’ha fet molta il·lusió que hagin pensat en mi”, explicava Bergé. “Crec que puc aportar coses a l’equip, sempre he tingut molt bona relació amb Rodero, amb qui ens coneixem fa molts anys i segur que ens entendrem bé. Podré posar el meu gra de sorra des de l’experiència que tinc”, afegia Bergé.

A Bergé l’il·lusiona afrontar la seua primera experiència professional en un staff tècnic. “Quan jugava al Bell-lloc vaig portar equips de base, però no és el mateix”, comenta. Espera contribuir que el Vila-sana aconsegueixi per fi el seu primer títol. “Espero sumar i que arribi el tan desitjat primer títol per a l’equip. Fa anys que lluiten per aconseguir-ho i s’ho mereixen.”En aquest sentit, creu que “malgrat que l’important és el treball i que estan fent passos endavant cada temporada, tots tenen ganes al club que arribin els títols. Hi ha molt bon equip i molt bona sintonia entre les jugadores i l’staff”. Afegeix que “ha faltat una mica de sort, aquesta temporada en tres títols s’ha perdut per penals. I pot ser que hi hagi també una mica de factor psicològic. Crec també que quan es trenqui aquesta ratxa i caigui el primer, arribaran molts títols més”.

Robert Bergé, com a jugador, ha estat tot un referent en l’hoquei lleidatà. Va començar als tres anys a Bell-lloc i va estar nou anys a l’equip, quan jugava a Nacional. Recorda que, curiosament, “quan ja tenia trenta anys em va fitxar el Barça per, juntament amb Xavi Roy, ajudar el segon equip blaugrana a pujar de categoria”. I com a jugador recorda que “el meu últim equip va ser l’Alpicat, en les dos temporades abans de la pandèmia. Després m’he anat entrenant amb el Bell-lloc, però sense jugar”.A més del seu fitxatge, el Vila-sana ha reforçat la plantilla per a la pròxima temporada amb els fitxatges d’Ana Horche i Dana Antón i l’única baixa és Laura Barcons.