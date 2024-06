Albània empata en el temps afegit i deixa Croàcia a la vora del KO

Les seleccions de Croàcia i Albània van firmar ahir un trepidant empat a dos gols en l’obertura de la segona jornada del Grup B de l’Eurocopa, gràcies a una diana albanesa al minut 95 que va avortar la remuntada que havia aconseguit el seu rival en un parell de minuts també del tram final del partit. La subcampiona del món del 2018 va pagar un preu excessiu pel seu mal primer temps i a un estrany pas enrere quan semblava que havia fet el més difícil, a l’aixecar en un tres i no-res el 0-1 que arrossegava des del principi del partit.

La selecció albanesa va transmetre les mateixes sensacions que en el seu debut davant d’Itàlia i hauria pogut trobar més premi al descans que l’1-0 que es va emportar gràcies al matiner gol d’una de les seues novetats en l’onze, el centrecampista Qazim Laçi, que va entrar sense marca de segona línia per rematar de cap una centradades de la dreta de Jasir Asani i després d’un error d’un Modric de nou poc clarivident. Passada l’hora de partit, Dalic va donar entrada a Ante Budimir i el davanter de l’Osasuna va ser clau per a la fulgurant remuntada en tot just dos minuts, entre el 74 i 76, amb dos assistències, la primera a Kramaric i la segona a Sucic, el xut del qual va rebotar en un rival abans d’entrar. Tot feia semblar que Croàcia sumaria la primera victòria, però no va ser així i Albània va trobar premi a la pressió amb un gol gairebé en l’últim sospir que la manté en la lluita i deixa els croats al llindar de l’eliminació.