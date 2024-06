Sainz fa furor en l'exhibició de Fórmula 1 en la qual va participar l'aranès Boya

Carlos Sainz va ser el gran favorit dels milers d’aficionats –38.000 segons la Guàrdia Urbana– que van assistir al Road Show, l’exhibició de Fórmula 1 celebrada ahir al centre de Barcelona, i va assegurar als seguidors que el seu objectiu és “guanyar diumenge” al Gran Premi d’Espanya 2024 a Montmeló. “Quin gust veure tants fans de la F1, espero que ens donin suport diumenge. Després de la victòria a Austràlia, res no em faria més il·lusió que guanyar a casa”, va compartir en declaracions 3Cat el pilot madrileny de Ferrari.

Abans d’afrontar aquest desafiament, Sainz va regalar un espectacle en un monoplaça de l’escuderia italiana que, malgrat no ser el de competició, va fer vibrar els milers d’aficionats del motor que es van atansar als carrers més emblemàtics de Barcelona, on també va tenir protagonisme l’aranès Mari Boya, que competeix en F3.D’altra banda, centenars de persones de més de 200 entitats veïnals, socials i ecologistes es van manifestar al carrer Aragó amb Balmes amb pancartes i cartells per mostrar el rebuig a aquest tipus d’activitats.