Anglaterra decep i concedeix un empat

La selecció d’Anglaterra va empatar (1-1) contra Dinamarca ahir en la segona jornada d’un Grup C de l’Eurocopa que arribarà ben obert a l’última data, quan se la jugarà una favorita anglesa que continua sense complir amb aquest paper. Els de Gareth Southgate van firmar un segon partit en la línia del triomf per la mínima contra Sèrbia. Un equip amb poca actitud, a llampecs i sotmès durant molts minuts per un rival que, en aquest cas, va treure l’empat i encara hauria pogut merèixer més. Anglaterra, finalista l’últim torneig continental i, malgrat el seu decebedor paper encara líder de grup, se la jugarà contra Eslovènia, mentre que danesos i serbis buscaran també el bitllet a vuitens dimarts en dos finals.

El conjunt anglès va tenir una bona arrancada i va generar perill fins que va aconseguir el 0-1, obra de Harry Kane amb robatori de Walker al defensa danès Kristiansen, que va habilitar la jugada ofensiva anglesa.Amb el marcador a favor, com és habitual en el conjunt anglès, els de Southgate es van deixar portar, es van tancar enrere i van defensar bé les internades daneses, però no van poder evitar l’empat de Hjulmand, que va recollir una pilota rifada de Kane per afusellar la base del pal i segellar un empat que als danesos els queda curt.

Deschamps no descarta Mbappé per avui

Didier Deschamps, seleccionador francès, no va descartar Kylian Mbappé, amb una fractura al nas, per al xoc d’avui (21.00) amb Països Baixos. “Tot va en la direcció correcta”, va dir el tècnic sobre un Mbappé que ahir es va entrenar amb màscara per primera vegada.

Lewandowski, llest per enfrontar-se a Àustria

Robert Lewandowski està disponible per formar part de l’equip de Polònia per enfrontar-se avui (18.00) a Àustria, després de perdre’s el primer partit de l’Euro per un problema físic. El xoc és vital per a les opcions de tots equips, que es van estrenar amb derrota.

Eslovàquia busca segellar el pas de ronda

Eslovàquia i Ucraïna s’enfronten avui (15.00), en un duel en què els eslovacs arriban amb opció de segellar un històric pas als vuitens, mentre que l’equip ucraïnès, després de la contundent derrota contra Romania, necessita puntuar per no quedar eliminat.