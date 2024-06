Mà estesa condicionada

L’Atlètic Lleida va confirmar ahir oficialment en una roda de premsa que no farà efectiva la compra del Badalona Futur i, a través del directiu Nèstor Gutiérrez, el club de Cappont va estendre la mà al Lleida CF (abans Esportiu) supeditant la possibilitat d’unir-se en un sol projecte “al fet que s’acabi l’opacitat” que, segons la seua opinió, embolica l’entitat presidida per Luis Pereira i que hi hagi “un projecte a llarg termini estructurat i sòlid”. A més, va reconèixer que han tingut “un problema de relat molt greu” que no hauria provocat tant rebuig entre bona part de l’afició lleidatana al futbol si haguessin explicat “bé i abans” la problemàtica.

Gutiérrez, que va comparèixer amb un dels empresaris vinculats a l’Atlètic Lleida, Marc Cerón, i el president, Josep Maria Oromí, va dir que “tenim unes idees molt diferents de les que té la directiva del Lleida Esportiu. Som aquí per un sentiment de responsabilitat amb la ciutat”. El portaveu i directiu de l’Atlètic Lleida va voler deixar clar que, com a aficionats del Lleida que són, “estem orgullosos del viscut aquest any, perquè el nostre objectiu era tornar a moure el futbol a la ciutat, i s’ha aconseguit, però el problema econòmic que té el Lleida ha d’afrontar-se amb serietat i amb un projecte a llarg termini que estigui ben estructurat per continuar pujant i progressant, i és possible que la raó no la tinguem nosaltres. Només exposem el que pensem”, va afegir Gutiérrez.El directiu va explicar que el projecte de l’Atlètic Lleida va nàixer durant l’època dels Esteve, quan el Lleida era “un club despersonalitzat i no hi havia possibilitat d’adquirir-lo. I encara que és cert que amb els diners no es fa tot, és necessari completar la frase i dir que sense els diners no es fa res, i menys en el futbol”, va rematar. I sobre com va sorgir la idea de comprar la plaça del Badalona Futur, va assenyalar que els contactes es van iniciar entre els mesos de juliol i agost de l’any passat perquè, segons ell, “circulaven una sèrie d’informacions sobre que el Lleida [Pereira] notifica a la Paeria que vol deixar el club. Volíem donar a la ciutat l’oportunitat de tenir un club lliure de deutes, oferir-li una alternativa dins del futbol professional. Però el clima que es va generar és molt lluny de la intenció que teníem, i si això ha de provocar un conflicte, és millor deixar-ho. No som contricants del Lleida ni volem tensar més la corda”, va dir Gutiérrez, i va insistir que “si la solució passa per la seua via [la del Lleida i Pereira], ens unirem al projecte si ens garanteixen que és viable. La propietat no és important, sinó que el projecte sigui ambiciós, sòlid i estructurat”, va remarcar. “Demanem saber on van els diners que reben el Lleida i com es gestionen. No volem posar diners si no sabem on van.” Va arribar a dir que si el Futur hagués ascendit a Primera RFEF s’haurien plantejat cedir la plaça al Lleida “si Pereira ens explicava el projecte”. De tota manera, considera que “seria un orgull [per a Lleida] tenir dos equips a Segona RFEF” si això arribés a passar.Gutiérrez va concloure que “històricament és la primera vegada que tantes empreses de Lleida inverteixen diners en un projecte comú entorn del futbol”.

Oriol Riera era el tècnic elegit i es queda sense equip

Oriol Riera, exfutbolista format a la Masia i jove tècnic de 37 anys que va entrenar el de Tudela entre el 2022 i el 2023, era l’elegit per l’Atlètic Lleida si hagués prosperat la compra. Ahir, el mateix Riera, amb elegància, ho va explicar en xarxes socials. “Sí, era l’entrenador de l’Atlètic Lleida per a Segona RFEF. Després d’una reunió amb Nèstor, Xavi Bartolo i Toni Freixa, em van explicar el projecte i vaig acceptar, deixant-ne de banda altres de molt interessants en la categoria, donant per bona la compra realitzada i la paraula de Néstor en representació dels empresaris. Amb el club i el meu staff portem tres setmanes preparant l’aterratge, viatjant a Lleida a veure instal·lacions, material, programar pretemporada, amistosos tancats, jugadors firmats.. Només volia expressar una part de la història i de les conseqüències de decisions que es prenen, i que també compta. Desitjo que Lleida trobi un projecte que el torni al futbol professional”.Fonts de l’Atlètic Lleida van respondre que “entenem la decepció d’Oriol, però els acords estan firmats amb el Badalona Futur i no amb l’Atlètic Lleida. Ens posem a la seua disposició per ajudar-lo en el que puguem”.D’altra banda, segons futbolcatalunya.com, Toni Freixa hauria rebut una demanda del president del CF Badalona –el club històric– reclamant-li un milió d’euros i que el Futur podria entrar en concurs. “Queda un altre milió pendent dels no-compradors de Lleida”, afegeix.