A vuitens amb exhibició

La selecció espanyola va vèncer ahir per 1-0 Itàlia, al firmar una altra gran actuació que no es va veure reflectida en el marcador i així lligar ja de manera matemàtica el bitllet a vuitens de final i com a primers, a falta d’un partit per tancar la fase inicial.

Després de tombar Croàcia en el debut, Espanya va alliçonar també la vigent campiona d’Europa i ho va fer a més amb tot mereixement. L’enganxada de la selecció en els seus últims duels va abandonar per moments els de Luis de la Fuente, que van tenir fins a cinc ocasions clares en el primer temps sense veure porta. Tanmateix, l’Espanya de Nico Williams i Lamine Yamal, vertical i dominadora sense córrer riscos al darrere, amb un Cucurella que es va fa un tip de tallar pilotes, no va deixar d’intentar-ho fins que va arribar el gol en pròpia porta de Calafiori al minut 55. Itàlia, que no va provar Unai Simón en tot el partit, va haver de fer un pas endavant i a prop va estar d’encaixar el segon, sobretot amb els dos extrems. Espanya va prendre una petita revenja davant d’Itàlia, botxí als penals de semifinals fa tres anys, i va ensenyar als transalpins la crua realitat. El conjunt estatal va entrar amb tot al partit i va ficar la por al cos al seu rival, amb una successió d’ocasions que va començar en el primer minut amb un cop de cap de Pedri arran del desbordament de Nico Williams, un malson per a Di Lorenzo. El de l’Athletic Club també va perdonar poc després, una altra més va tenir Morata i una altra, Fabián. Espanya va pressionar i va arraconar, però no va tenir l’encert que venia lluint davant d’una Itàlia que ni va posar a prova Unai Simón. Després del descans, Spalletti va ficar dos canvis per no patir tant en defensa, donant entrada a Cambiaso i Cristante, que en la seua primera acció va veure una groga. Tanmateix, els recanvis italians no van fer variar el guió d’inici. Els de De la Fuente van pressionar, van inclinar el camp cap a Donnarumma i, després de tenir-les de tots els colors, van trobar la diana, amb un gol en pròpia porta de Calafiori, premi això sí per a una altra acció de desbordament de Nico Williams (1-0), que el central de l’Azzurra va ficar a la porteria després de dos rebots a l’àrea. Espanya va tenir el seu moment per sentenciar amb Lamine Yamal de menys a més aquest cop. El jove extrem va vorejar l’escaire en un xut llunyà, abans que Nico repliqués amb una acció similar des de l’altre costat que es va estavellar al travesser. Al tram final van entrar Baena, Ferran, Ayoze Pérez, que va obligar Donnarumma a fer dos aturades més, i Oyarzabal. Espanya va aconseguir un desenllaç tranquil, tot i que li va faltar una mica més de control per no acabar amb el porter rival pujant a un córner amb el suspens del marcador. Així, Itàlia se l’haurà de jugar contra Croàcia dilluns.