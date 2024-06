Ascens històric del Juneda

El Juneda va aconseguir ahir el primer ascens en tota la seua història a Primera Catalana, a l’imposar-se per 2-3 a l’Alpicat en la tornada del play-off d’ascens. Aquest triomf, sumat a l’empat a un que hi va haver en el duel d’anada, li dona accés a Primera Catalana, en què la temporada que ve tornarà a veure’s les cares amb el seu rival històric, el Borges.

En el xoc, fins a dos vegades es va avançar l’Alpicat en el marcador amb els gols de Ciruela i Xavi Gomà, però Lahuerta i Hadi van neutralitzar l’avantatge dels del Segrià en el temps reglamentari, enviant l’eliminatòria a la pròrroga. En els primers minuts del temps extra, el màxim golejador del conjunt de les Garrigues, Oriol Masbernat Tuto, va transformar una pena màxima que va posar el 2-3 definitiu i va acabar donant l’ascens als de Xavier Gabernet.En els primers minuts del matx, els dos conjunts van ser inoperants, per les contínues interrupcions, a base de faltes, dels visitants. Tot i així, amb el discórrer dels minuts, els de Tudor Dorin van començar a dominar el joc i al 19 es van avançar amb una rematada de cap de Ciruela (1-0). Quan semblava que s’arribaria al descans amb l’1-0, Lahuerta va anotar l’empat en una de les primeres aproximacions dels de Gabernet (1-1).Ja en el segon temps, Xavi Gomà va tornar a avançar l’Alpicat, transformant un penal comès sobre Romero en el minut 59 (2-1). Amb poc joc i moltes interrupcions, una falta de Rodríguez va acabar amb una gran parada del porter local Joel, que la va desviar a córner. Precisament, en aquest córner, Hadi va anotar el segon gol i va enviar el duel a la pròrroga (2-2).En el temps addicional, el partit es va decidir molt ràpid, ja que Tuto va transformar un penal en el 96 per donar la volta al marcador (2-3). Després del gol, l’Alpicat va mostrar la seua millor versió en el partit. Fins a set ocasions clares van arribar a disposar els del Segrià, però totes van topar amb la defensa i, sobretot, amb el porter del conjunt de les Garrigues, Pol Culleré, que amb una gran actuació sota pals va sostenir els seus per acabar aconseguint l’ascens a Primera Catalana.

Xavier Gabernet: “L’ascens fa justícia a com hem jugat”

Després del partit, el tècnic del Juneda, Xavier Gabernet, que va ser jugador de la Unió Esportiva Lleida durant tres temporades, va declarar que “estic molt orgullós dels meus jugadors. Durant tota la temporada han treballat duríssim i han estat capaços de mostrar un model de joc molt clar i atractiu. Crec que l’ascens fa justícia a com hem estat jugant durant tot l’any”.Pel que fa a la pròxima campanya, el tècnic del Juneda va assegurar que “encara no tenim res clar, però mantindrem el bloc d’aquest any amb alguna incorporació de gent de la zona”.