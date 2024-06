Emma Carrasco nadarà els 200 i els 400 estils a París

La lleidatana Emma Carrasco, que divendres va aconseguir la mínima olímpica guanyant la prova dels 200 estils (2:11.11) a l’Open de Mallorca, també nadarà als Jocs de París els 400 estils. Això es deu que en l’Estatal d’Hivern de Sabadell havia aconseguit la mínima en els 400 estils (4:37.75), però havia d’esperar que la marca fos validada perquè aquest campionat no era selectiu per a la Federació Espanyola (RFEN). Així, la jove lleidatana de 18 anys serà juntament amb Carmen Weiler, que nadarà els 100 i 200 esquena, les úniques de la delegació espanyola que competiran en dos proves individuals a París.

Emma va disputar ahir la segona i última prova a l’Open de Mallorca, que han estat uns trials per a la natació espanyola de cara als Jocs. Van ser els 200 braça, en els quals va acabar tercera i en els quals va vèncer la veterana Jessica Vall, de 35 anys, que va viure un moment amarg al quedar-se a dos centèsimes del 2:23.91 per firmar el passaport a París. Haurien estat els tercers Jocs per a la dos vegades olímpica (2016 i 2021), medallista de bronze mundial, triple medallista europea i doble medallista europea en piscina curta. Ella i Mireia Belmonte, amb 4 medalles olímpiques, entre les quals un or, seran les grans absències de la natació espanyola en la cita olímpica. Sobre Belmonte es va pronunciar Emma Carrasco divendres en declaracions a Radio Marca al competir amb ella en els 200 estils. “Estic contenta de competir amb ella. És una gran nadadora que des de petita ha estat un dels meus referents. És un plaer aprendre d’una de les millors nadadores del món”, va dir Carrasco. Ahir, l’RFEN va donar la llista definitiva per als Jocs en la qual hi ha divuit nadadors, nou homes i nou dones. La natació lleidatana ha fet història al classificar tres representants: Paula Juste, Emma Carrasco i Ferran Julià.