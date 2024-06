El Míting del Lleida UA reuneix 300 atletes

Les pistes d’atletisme de les Basses van reunir ahir 300 atletes en el tercer Míting Lleida UA de Velocitat i Mig Fons, una prova de nivell en la qual els participants buscaven establir les marques mínimes necessàries per classificar-se en diferents campionats, la qual cosa convertia la jornada en una gran festa de l’atletisme i molt atractiva per la qualitat dels participants. La cita va reunir atletes catalans i aragonesos, en una cita organitzada pel Lleida UA, que ja comença a ser un clàssic del calendari d’atletisme a l’aire lliure. A banda de totes les proves de velocitat i mig fons, la cita va comptar amb competició de salt de llargada i una prova adaptada. Per primera vegada, les proves del Míting van ser retransmeses en directe i en la seua totalitat per Lleida TV.

Per al club organitzador, l’Aldahra Lleida UA, la jornada servia també com un assaig per als seus pròxims compromisos, l’organització del Campionat de Catalunya sub-16, que tindrà lloc dissabte vinent, dia 29, i el Campionat d’Espanya sub-16, que la instal·lació de les Basses acollirà els dies 20 i 21 de juliol. Amb aquesta gran cita de nivell estatal, el club lleidatà celebrarà amb tota l’esplendor el 20 aniversari del seu naixement. Fonts del club destacaven que el Míting era l’escenari ideal per comprovar, de cara a aquestes pròximes cites, tant l’estat de la pista i de tota la instal·lació com de la mateixa organització. El Català del dia 29 servirà per estrenar la gàbia de llançaments que s’ha col·locat aquesta mateixa setmana.