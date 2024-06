Agònic empat d'Alemanya

Un gol agònic de Niclas Füllkrug, de cap en el minut 92, va evitar la derrota i va donar l’empat a Alemanya davant de Suïssa (1-1), la qual cosa li va permetre acabar al primer lloc del Grup A, en un partit en el qual els pupils de Julian Nagelsmann van passar per molts problemes al llarg dels noranta minuts. Amb l’empat, Suïssa passa a també a vuitens de final com a segona del grup.

Els suïssos van aconseguir tancar els espais a Alemanya pràcticament des del començament i l’amfitrió de l’Eurocopa es va veure amb dificultats per trobar el camí de l’àrea contrària. Tret d’un desbordament de Jamal Musiala en el minut 2 –que va acabar amb una centrada a l’àrea en el qual Schär va evitar la rematada d’Ilkay Güngogan–, va ser poc el que va poder oferir Alemanya a prop de la porteria de Sommer. En el 17 Robert Andrich va marcar amb una rematada de mitjana distància, però l’àrbitre, després de consultar les imatges del VAR, va anul·lar el gol per falta prèvia de Musiala. Suïssa esperava les seues ocasions i quan la va tenir la va aprofitar. Rieder va jugar amb Freuler i aquest va centrar a Ndoye, davanter del Bolonya, que va marcar l’1-0 des de curta distància en el 29. El gol en contra va augmentar les urgències d’Alemanya, que continuava sense trobar la fórmula davant del plantejament suís. Alemanya no va tenir ocasions clares a la primera part. Ndoye, en canvi, podia marcar el segon per a Suïssa en una rematada desviada. A la segona part Alemanya va millorar i va tenir ocasions, com una rematada de Musiala massa centrada des de la mitja lluna, una de Kroos desviada i una excel·lent jugada de Wirtz en el 70 que va acabar amb una bona centrada que Kimmich no va arribar a rematar, però el gol no arribava. Quan la derrota semblava inevitable, Füllkrug, que va sortir en els últims minuts, va salvar un empat que permet a Alemanya acabar primera de grup.