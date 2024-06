El Barça supera el Noia i guanya la seua 34 Lliga

El Barcelona es va adjudicar ahir el títol de campió de l’OK Lliga a l’imposar-se per 1-5 a la pista del Noia. Amb aquest resultat, l’equip blaugrana tancava una final que ha dominat per 1-3, amb la qual cosa guanya la Lliga número 34 i revalida el títol de la passada temporada. L’equip que entrena Edu Castro va vèncer els dos primers partits al Palau Blaugrana (4-0 i 3-2), va perdre el primer a Sant Sadurní (4-1), però ahir ja no va permetre que el Noia forcés un cinquè duel a Barcelona. El duel va servir com a comiat a Sergi Panadero, que va marcar l’últim gol del Barcelona.

El Barça va marcar diferències molt aviat, amb un gol de Joao Rodrigues i un altre d’Ignacio Alabart en els tres primers minuts. Rodrigues va marcar el 0-3 ja a la segona part i Alabart i Panadero van completar el definitiu 1-5.