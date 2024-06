“Ens hi juguem prestigi i reconeixement”

Malgrat estar satisfet amb la gran imatge de la selecció espanyola a l’Eurocopa 2024, segellant l’accés a vuitens de final com a líder derrotant Croàcia i Itàlia, el seleccionador Luis de la Fuente va advertir que avui amb Albània (21.00) s’hi juguen “molt prestigi” i “reconeixement”, convençut que continua havent-hi un “gran marge de creixement”. “Ens hi juguem moltíssim, molt prestigi i reconeixement, continuar millorant. Plantejarem el partit com els anteriors, com si fos l’últim. És la millor manera d’emprendre qualsevol tipus de matx. Amb un pla de joc en què participaran els que considerem que són els millors, pensant únicament a guanyar perquè volem guanyar tots els partits”, va dir.

No va revelar si farà rotacions massives però sí que va mostrar confiança en cadascun dels nous jugadors que entrin a l’equip titular. “Pensem alinear els jugadors que millor estan per al pla de joc d’aquest encontre. A posteriori es dirà que han descansat alguns, però això és una competició de set partits si Déu vol i volem que juguin els que millor estan per guanyar”, va assegurar.

De la Fuente va ressaltar la importància de la versatilitat que troba dins dels 26 elegits per jugar a diferents estils, un aspecte que defensa que ha enriquit la selecció modernitzant com exigeixen els canvis del futbol. “Arran del canvi d’estil, nosaltres sempre intentem ser dominadors del joc amb la possessió però tenim altres registres que són molt verticals per les condicions dels futbolistes. De disset partits dirigits, en quinze hem tingut més possessió però els temps han canviat i el percentatge de victòries a més possessió ha disminuït moltíssim. I et fa gran tenir dos registres diferents”, va destacar el tècnic.Nacho Fernández i Ayoze Pérez es van absentar ahir del grup en l’última sessió de la selecció espanyola en el seu camp base de Donaueschingen i van confirmar la baixa davant d’Albània, partit que tampoc jugarà Rodri al veure la segona targeta groga.

Cop de la UEFA a Albània: multa de 48.000 € i dos partits a Daku

La Comissió d’Ètica i Disciplina de la UEFA va multar ahir, per segon cop en el que va d’Eurocopa, la Federació Albanesa de Futbol amb 47.500 € pels incidents ocorreguts durant el xoc contra Croàcia. A més, el davanter albanès Mirlind Daku serà sancionat per dos partits, de manera que no jugarà avui contra Espanya. Daku va agafar el megàfon dels aficionats després del duel i va proferir càntics contra els macedonis. La UEFA va castigar Albània amb una multa molt superior a la que li va imposar a Croàcia (27.000 €) a causa del comportament de l’afició en el mateix partit, en el qual es van registrar càntics de les dos aficions contra els serbis, que literalment van corejar “matar el serbi”, una cosa que va provocar l’amenaça de Sèrbia de deixar el torneig.