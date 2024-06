Millores a casa del Bordeta

“És un salt molt important per al club, calia millorar les instal·lacions i en tindrem de gran nivell”, explica Bartolomé Ayora, president de la UE Bordeta, club que ja ha posat en marxa les obres de millora a les instal·lacions, que permetrà a l’entitat augmentar el nombre d’equips i ferir un millor servei als usuaris. A partir de la pròxima temporada les instal·lacions municipals del club comptaran amb una nova marquesina, amb capacitat per a més seients, així com una zona també coberta davant de la Tribuna i més vestidors. Aquesta millora tindrà continuïtat amb el camp exterior, que comptarà amb gespa artificial en la seua totalitat. El pressupost de les obres ascendeix a 450.000 euros, dels quals 350.000 corresponen a la millora a l’interior de la instal·lació i 100.000 al camp exterior, i les sufraga un patrocinador del club.

Els treballs es van iniciar fa un parell de setmanes amb la retirada de la vella marquesina i els seients que hi havia. L’anterior tenia 17 metres de llarg i la nova assoleix els 70, passant de 156 cadires a 340 “i la possibilitat, si un dia fos necessari, de pujar fins a 500”, assenyala Ayora. “Quedaran sense cobrir les puntes de la Tribuna, ja que hi ha gent que prefereix veure els partits dempeus, però es podrà ampliar en qualsevol moment”, afegeix. Pel que fa a la zona del camp situada davant de la Tribuna, “també es cobrirà, amb l’objectiu de poder posar més publicitat”. La previsió és que les obres estiguin finalitzades a meitat d’agost.Amb aquesta millora, la Unió Esportiva Bordeta podrà incrementar equips la pròxima temporada. “En aquesta hem competit amb 30 equips i la idea és passar a 36”, explica el president. “Amb l’ampliació del camp exterior guanyem també un altre camp per a Futbol 7.” A més dels seus propis equips, el Bordeta acollirà la pròxima temporada quatre equips del Lleida CF, tres de juvenils i un cadet, en virtut del conveni de col·laboració que van firmar recentment amb el club del Camp d’Esports, pel qual els dos clubs col·laboraran en diferents aspectes i compartiran metodologia de treball.La UE Bordeta, que ja s’ha reunit amb la Paeria per explicar-los aquest projecte, també té previst demanar ajuda al consistori per solucionar el problema de la tanca del camp exterior. “Hi ha gent que l’ha trencat en diversos llocs i per allà accedeixen al camp per jugar”, conclou Bartolomé Ayora.