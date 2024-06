Tornen a Primera

L’Espanyol va ascendir ahir a Primera divisió al remuntar l’eliminatòria final del play-off d’ascens amb el Reial Oviedo (2-0), gràcies a dos gols de Javi Puado al final de la primera part, en els minuts 44 i 47 –ja en l’afegit–, que van permetre la tornada del conjunt blanc-i-blau a la màxima categoria només un any després del descens, com ha aconseguit sempre que ha estat a Segona.

El conjunt asturià, que arribava davant a la cita gràcies a l’1-0 del Carlos Tartiere, va saber contenir en els primers minuts la determinació de l’Espanyol, en què va ser titular el jugador d’Alcarràs Pere Milla, que es va desencadenar amb un intent de xilena de Keidi Bare que va desbaratar a l’últim moment Sebas Moyano.Els de Manolo González dominaven, arribaven amb perill, però no van obrir el marcador fins a prop del descans, en tres minuts de bogeria amb què l’eliminatòria va fer un tomb amb el doblet de Puado (2-0).Luis Carrión va buscar solucions i va fer canvis al descans, però va ser l’equip català el que va estar més a prop de veure porta en una gran acció de Braithwaite amb centrada a l’àrea a la qual no va arribar per poc Melamed. Ni amb l’entrada de Santi Cazorla n’hi va haver prou per aclarir les idees del conjunt asturià, que tot i així va tenir a les botes el 2-1 en el descompte en una doble ocasió en què Joan García va repel·lir els successius trets de Borja Sánchez i Borja Bastón. Amb el xiulet final, l’afició espanyolista va envair el camp. Ja eren de Primera.