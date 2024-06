Als encreuaments invictes

La selecció espanyola va firmar ahir el ple de punts dins del Grup B de l’Eurocopa a l’imposar-se per un solitari 0-1 a Albània, gràcies a un matiner gol de Ferran Torres que va decidir un xoc que va afrontar amb moltes rotacions per reservar energies per als vuitens de final, que el conjunt de Luis de la Fuente ja tenia assegurats abans del matx.

Espanya jugarà a Colònia els vuitens de final després d’una fase de grups immaculada, tant en el caseller de triomfs com el del gols encaixats. Un rendiment que ara haurà de ratificar en els duels a cara i creu que afrontarà després de donar descans a molts dels seus teòrics titulars, dels quals només van jugar Laporte, Le Normand, Lamine Yamal i Álvaro Morata, els tres últims a la segona part després que el seleccionador, amb la primera plaça assegurada, canviés deu dels onze jugadors titulars.Amb fam per guanyar-se un lloc en els plans de De la Fuente, la unitat B va sortir amb energia i va demostrar ser molt superior a una Albània que mantenia les opcions de passar però necessitava el triomf. Després de dos avisos en forma de cops de cap de Mikel Merino i Joselu –que va tenir els seus primers minuts en el torneig igual que Grimaldo–, en el minut 13 el blaugrana Ferran Torres va ser qui va aconseguir batre el porter albanès, en una internada a l’àrea per la banda dreta després d’una gran passada d’Olmo que el valencià va definir creuat, trobant el gol després que la pilota impactés al pal (0-1).Espanya va saber dominar el partit davant una Albània que no es va deixar anar en atac però va fer intervenir David Raya abans del descans, a tret d’Asllani, i a la segona meitat en un intent de Broja, que va tenir la més clara dels albanesos abans d’entrar en el tram final, quan van inquietar però no van estar precisos en la definició.A més, el partit també va suposar l’estrena de Vicente del Bosque com a president de la Comissió de Supervisió, Normalització i Representació creada per Consell Superior d’Esports. L’exseleccionador va ser present a la llotja del Mukur-Spiel Arena Düsseldorf acompanyant el president federatiu, Pedro Rocha.

França, Països Baixos i Anglaterra, classificats

La resolució del Grup B va assegurar el pas de França, Països Baixos i Anglaterra, almenys com a millors tercers. El conjunt gal s’enfronta (18.00) a la Polònia de Lewandowski –que seguirà a la selecció després del torneig–, ja eliminada, amb el dubte de si Mbappé podrà tenir minuts. Per ser primer del grup D haurà d’obtenir un millor resultat que Països Baixos contra Àustria. Per la seua part, a Anglaterra li pot valer amb empatar davant d’Eslovènia (21.00).

La UEFA defensa el protocol d’actuació

La UEFA va rebutjar les acusacions de l’hongarès Dominik Szoboszlai que l’atenció mèdica al seu company Barnabás Varga es va retardar en excés, després del dur xoc que el va obligar a ser evacuat en ambulància, i va assegurar que l’atenció es va produir “als quinze segons de l’incident” i segons el protocol. El jugador es va trencar “diversos ossos de la cara” i va patir una commoció cerebral i es troba “estable” ingressat a l’hospital.

Ivan Balliu, un lateral català a Albània

En l’onze inicial d’Albània va sortir com a titular el lateral de Caldes de Malavella Ivan Balliu, que es va estrenar a la present Eurocopa com a part de l’onze titular. Balliu és internacional per Albània des del 2017 i és un exemple de la política de captació de la selecció balcànica, que detecta a través de la intel·ligència artificial jugadors amb arrels albaneses nascuts fora del país. A la llista de l’Eurocopa, només set jugadors són nascuts a Albània.