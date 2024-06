El Força Lleida deixa la porta oberta a mantenir la plaça a la Lliga Femenina 2

detail.info.publicated redacció detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El president del Força Lleida, Albert Aliaga, ha fet una roda de premsa aquest dimarts al matí arran de la renúncia del club a la plaça de la Lliga Femenina 2 i del manifest i la recollida de firmes impulsats per set jugadores de l'equip contra el descens als despatxos. Aliaga ha deixat la porta oberta a mantenir la categoria estatal i ha argumentat la decisió de la renúncia de la plaça en un canvi de criteri en jugadores amb qui comptaven a principis d'any i que al final de temporada van comunicar "per sopresa" que deixaven el club, segons ha explicat el president.

En aquest sentit, Aliaga ha assegurat que si aquesta tarda les set jugadores signants del manifest es comprometen a continuar amb l'equip, des del club es treballarà per completar la plantilla i competir la pròxima temporada a la Lliga Femenina 2.

El president del Força Lleida s'ha mostrat sorprès pel manifest "que firmen exjugadores" que havien comunicat al club que no continuarien a l'equip i ha defensat que el club "sempre ha apostat pel femení" i que ha dedicat a l'equip una partida pressupostària única "igual que la té la base o el sènior masculí".

"Vam decidir mantenir la major part del bloc de jugadores del CB Lleida, les que nosaltres diem 'jugadores de casa'. Només vam fer dues incorporacions i vam tenir jugadores de la base del club, Sènior B, perquè creiem que sense jugadores que pugin de les categories formatives el projecte no té sentit", ha explicat.

Segons el club, "les jugadores van començar la temporada amb un nivell molt alt". Tot i així, critica que algunes jugadores van demanar dos setmanes de vacances per Nadal, "cosa que no consideràvem oportú en una lliga semiprofessional". Segons el club, també van demanar reduir el nombre d’entrenaments "perquè suposava massa intensitat".

"A principis d’any, igual que fem amb el masculí, comencem el contacte amb jugadores. Algunes jugadores ens manifesten que l’any vinent no continuaran per motius personals i laborals, decisió totalment respectable. Saben això, nosaltres ja pensem en la nova temporada, mantenint la gran part del bloc i confeccionant la plantilla", ha dit Aliaga, que ha argumentat la decisió de la renúnicia de la plaça en els canvis de criteris de jugadores: "Per a sorpresa nostra, quan acaba la temporada, jugadores que ens havien comunicat la seva continuïtat ens diuen que pleguen. Això fa que el projecte perdi sentit perquè no entenem un projecte a Lliga Femenina 2 amb la meitat de les jugadores de fora. No fa cap bé a les jugadores de la base que pugen i que encara estan en formació"

"La sorpresa majúscula ve quan al manifest veiem que el firmen exjugadores (aquelles qui ens havien dit que no continuarien i ja no comptàvem amb elles). Continuen llavors? No ho sabem. Si han canviat d’opinió, que ens ho facin saber avui abans de les 19 h", ha conclòs Aliaga.