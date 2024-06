Reuneixen més de mil firmes ja contra la renúncia a l'LF2

La decisió del Força Lleida de renunciar a la plaça del seu primer equip femení a la Lliga Femenina 2 ja ha reunit més de mil firmes en contra, van explicar ahir des de la plantilla, que té el suport de l’anterior junta del CB Lleida, que va cedir estructura i jugadores al club lleidatà.

La plantilla ha convocat una concentració avui a les 17.00 davant del Barris Nord, en la qual llegirà un manifest de rebuig. Després d’aquesta decisió, l’equip competirà a la Supercopa, encara que les set jugadores que segueixen a la plantilla han mostrat la seua intenció de deixar el club si no reconsidera la seua decisió.

L’anterior junta directiva del CB Lleida rebutja la decisió. Raquel Rubí, que n’era la tresorera, explicava ahir que “ens sentim decebudes, enganyades i estafades. La decisió ens ha sorprès totalment”, afegeix. “Confiàvem en aquest compromís i per això en el seu dia vam prendre la decisió. Si ho arribem a saber, hauríem seguit pel nostre compte”.L’anterior junta del CB Lleida (2019-2023) va fer públic ahir un comunicat en el qual expliquen que van rebre “amb tristesa” la notícia de la renúncia a través de “les jugadores i els mitjans de comunicació”, ja que la directiva del Força Lleida “encara no ha mostrat la deferència de comunicar-nos la seua decisió”.Recorden els antecedents “de l’absorció del CB Lleida per part del Força Lleida”. L’estiu del 2021 van firmar un conveni de col·laboració dels equips de base, després del qual “el Força Lleida ens manifesta el seu desig d’obrir el club al bàsquet femení” i que des del CB Lleida “vam decidir creure en un projecte de ciutat”. Després de la bona experiència amb la base, “ens plantegen la fusió total” i “se’ns afirma que es vol fer créixer l’equip i portar-lo a categories més altes”.Recorden que el CB Lleida va cedir els 45.000 de l’ajuda de la Diputació i l’aval de 13.500 per jugar a l’LF2. Es mostren “profundament indignats davant de la falta de paraula dels directius del Força Lleida”, lamenten que “tots aquells projectes esportius dels quals es va parlar són paper mullat” i demanen explicacions per l’ús dels recursos econòmics heretats.