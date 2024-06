Anglaterra, primera, i Eslovènia, a vuitens

Un empat sense gols en l’última jornada del Grup C de l’Eurocopa 2024 va dirigir Anglaterra als vuitens de final com a primera de grup i va completar la classificació d’Eslovènia, que jugarà les eliminatòries del torneig per primera vegada en la seua història, després d’un partit anodí, equilibrat, sense gairebé ocasions i tancat amb el 0-0. Va ser un duel pobre, el qual es va presenciar a Colònia. L’actual subcampiona d’Europa, ja classificada, no va sortir de la pobra imatge que porta oferint en tot el torneig, malgrat la seua plèiade de grans futbolistes, i amb prou feines va inquietar Jan Oblak ni va generar gaire perill malgrat acumular més del 70 per cent de la possessió.

Eslovènia, sabedora que l’empat la ficava per primera vegada en la seua història en els encreuaments d’una gran competició, gairebé no va arriscar i es va limitar a defensar-se, sobretot en una segona part en què amb prou feines va passar al camp rival, acabant amb un xut a porteria. Southgate no va variar en excés el seu onze per buscar una millora, tret de l’entrada de Conor Gallagher per Alexander Trent-Arnold al mig, però no va fer gaire efecte. Els Three Lions no van arrancar bé el partit, excessivament erràtics i sense arguments ofensius, malgrat que el seu rival, tret d’un cop de cap fluix de Sesko, tampoc no li va crear gaires problemes.Així, el conjunt eslovè va firmar la tercera posició malgrat estar empatada en tots els criteris de desempat amb Dinamarca, segona (vegeu el desglossament), però tenia assegurat que, amb tres punts i una diferència de zero entre gols a favor i en contra passava com una de les millors terceres. A més, la seua classificació ratifica l’eliminació de Croàcia, tercera del grup B amb dos punts.