El Força Lleida ven el primer dia més de 1.500 abonaments per a l’ACB

La rua del Força Lleida per celebrar l'ascens a l'ACBMagdalena Altisent i Amado Forrolla

El Força Lleida va vendre aquest dimarts més de 1.500 abonaments per assistir als partits de la Lliga ACB al pavelló Barris Nord, el primer dia en què es posaven a la venda. L’acollida per part de l’afició de la campanya d’abonats, que el club va anunciar la passada setmana, ha estat espectacular. Els abonaments per a les diferents zones en les quals s’ha sectoritzat el pavelló lleidatà, es van posar a la venda de forma online a les 09.00 i, a les 11.00, quan el president Albert Aliaga va donar la conferència de premsa, ja s’havien superat els 400 abonaments venuts.

A la tarda les oficines obrien a les 17.00 i mitja hora abans ja hi havia una considerable fila d’aficionats esperant el seu torn per comprar els abonaments. El club va mantenir la venda fins a les deu de la nit, superant els esmentats 1.500 abonaments. El club va presentar la campanya divendres passat, dia 21, amb uns abonaments que oscil·len entre els 275 i els 450 euros, uns preus que el president, Albert Aliaga, va explicar que estan en la línia dels que apliquen altres clubs de l’ACB.

Ahir, Aliaga va recordar que, com en els anys anteriors, les persones amb discapacitat tindran descomptes i accés adequat a les seues necessitats particulars.