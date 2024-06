4.213 defuncions en un any a Lleida

Les comarques lleidatanes van registrar l’any passat un total de 4.213 defuncions, la qual cosa suposa un descens del 7,34% respecte al 2022, segons les dades provisionals publicades ahir per l’INE. En el cas dels homes, la primera causa de mort específica van ser les insuficiències cardíaques, i en les dones, les demències. A Lleida, la principal causa de mort l’any passat van ser les malalties del sistema circulatori, amb 1.057 defuncions, un 5,5% respecte al 2022, seguides dels tumors, que van causar 1.032 traspassos, que també van baixar un 2,54%. A l’Estat, els tumors van superar per primera vegada a les malalties del sistema circulatori com a principal causa de mort.

Per tipus de tumor, el que va registrar més morts va ser el de pulmó, amb 166, malgrat que va baixar un 5,86% respecte al 2022. Un total de 109 lleidatans van morir per càncer de còlon (-9,9%) i uns altres 70, de pàncrees (-16,6%). En el cas del càncer de mama, que va registrar 78 morts, va augmentar un 21,8% respecte a l’any anterior. Segons les dades de l’INE, un total de 31 persones van morir per suïcidi l’any passat davant les 29 del 2022, una xifra que gairebé va igualar les víctimes mortals per accidents de trànsit, que van ser 35, cinc més que un any abans.Val a destacar que el passat exercici, segons les xifres provisionals, un total de 293 lleidatans van morir a causa de demència, una xifra que baixa un 7%. Concretament, es van registrar a la província 165 morts per trastorn senil i presenil i 128 més per Alzheimer. Així mateix, de les dades de l’INE es pot destacar l’important descens de les morts a causa de la covid, ja que l’any passat se’n va comptabilitzar 86 a les comarques lleidatanes, la qual cosa representa un 80,3% menys respecte al 2022.En el conjunt de l’Estat, el 2023 es van produir 433.163 defuncions, 31.254 menys que l’any anterior mentre que els tumors van ser el 26,6% del total. La taxa bruta de mortalitat es va situar en 895,4 de morts per cada 100.000 habitants, amb un descens del 7,9% respecte a l’any anterior. El 95,9% de les defuncions van ser per causes naturals i el 4,1% per causes externes. A Catalunya, les morts van baixar un 4,9%, mentre que les causades per tumors van augmentar un 2,9%.