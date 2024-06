Geòrgia, el rival a vuitens d'Espanya

La selecció espanyola s’enfrontarà a Geòrgia en els vuitens de final de l’Eurocopa 2024, en un partit que es disputarà a les 21.00 hores diumenge al Colònia Arena. El balanç d’Espanya és molt favorable davant d’una selecció a la qual va derrotar en els sis partits oficials i amb la qual va caure en un amistós.

El triomf 2-0 de Geòrgia contra Portugal, que ja estava classificada com a líder del Grup F de manera matemàtica, li va permetre acabar tercera i ser el rival d’Espanya en vuitens de final. Disposarà de dos dies menys de descans després d’haver jugat ahir a la nit. La selecció espanyola va acabar la fase de grups amb ple de triomfs i líder del Grup B, després de derrotar Croàcia (3-0), Itàlia (1-0) i Albània (1-0). Geòrgia, per la seua part, va caure davant de Turquia (1-3), va empatar amb la República Txeca (1-1) i va vèncer Portugal (2-0). Al costat del quadre del conjunt espanyol, Alemanya s’enfrontarà a Dinamarca i d’allà sortirà el rival a quarts si els jugadors de De la Fuente eliminen Geòrgia. L’altre semifinalista d’aquest costat del quadre sortirà dels enfrontaments Portugal-Eslovènia i França-Bèlgica. Un dur rival per als francesos abans d’afrontar una hipotètica semifinal contra el quadre del balaguerí Robert Martínez, que se les veurà contra l’Eslovènia d’Oblak. A l’altre costat del quadre, més assequible a priori, Anglaterra apareix com la gran favorita. A vuitens s’enfrontarà a Eslovàquia i, si guanya, a quarts davant el guanyador de l’Itàlia-Suïssa. És a dir, que podria repetir-se en aquesta ronda la final de la passada Eurocopa, un Anglaterra-Itàlia. Romania, per la seua part, s’enfrontarà a Països Baixos i Àustria amb Turquia. D’aquí sortirà un semifinalista de l’Eurocopa, una cosa sorprenent a priori ja que no comptaven entre els principals favorits, però és segur que un d’ells serà entre els quatre millors.

La policia deté diversos seguidors serbis

La policia alemanya va arrestar dimarts a Múnic seguidors serbis amb els quals va tenir un enfrontament abans del partit de l’Eurocopa entre les seleccions de Dinamarca i Sèrbia, a l’Allianz Arena. Segons els agents, les tensions van sorgir arran d’un control policial. La policia va dir que alguns aficionats van llançar botelles i fins i tot una cadira des d’una zona de bar a l’aire lliure i que dos agents van resultar ferits lleus. Els seguidors també van ser acusats de l’ús de pirotècnia prohibida.

El davanter hongarès Varga rep l’alta

El davanter hongarès Barnabás Varga va rebre l’alta a l’hospital de Stuttgart per seguir al seu domicili el procés de recuperació, després de fracturar-se diversos ossos de la cara al rebre un fort cop, va confirmar la Federació Hongaresa de Futbol. El davanter del Ferencváros, de 29 anys, va patir una commoció cerebral en un xoc amb el porter escocès Angus Gunn dilluns passat durant la segona part del partit entre ambdós equips.

Foden torna a casa per un “assumpte familiar”

El davanter Phil Foden ha abandonat temporalment la concentració d’Anglaterra per un “assumpte familiar urgent”, per la qual cosa no està confirmada la seua presència en el partit dels vuitens de final d’aquest diumenge, segons va comunicar la Federació Anglesa.