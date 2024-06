La selecció georgiana sorprèn i accedeix als encreuaments

Guanyadora en els penals de la repesca contra Grècia, debutant a l’Eurocopa 2024 i competitiva de principi a final, Geòrgia va anar encara més enllà, va depassar tots els límits imaginats, va doblegar Portugal i Cristiano Ronaldo i va volar a tota velocitat, entre l’apoteosi, fins als vuitens de final per desafiar Espanya.

Geòrgia és una de les millors terceres de grup. De fet, és la millor en aquesta posició juntament amb Països Baixos. Els seus mèrits són inqüestionables. El seu valor, magnífic. Ni va desistir ni es va acomplexar. Ha jugat per guanyar cada partit. I va vèncer contra tot pronòstic, en l’última jornada, amb tot en joc, un gegant com Portugal, que ja estava classificat i que acaba primera, malgrat perdre. I el triomf de Geòrgia va ser de forma irrebatible. Manant en el marcador des del minut i mig, quan Kvaratskhelia va ser un cicló incontenible per a la defensa de Portugal, fins al final, amb el gol de penal pel mig, al 57, de Mikautadze. Les dos accions van assenyalar António Silva, per la pèrdua de pilota que va originar el letal contraatac de l’1-0 i per la pena màxima comesa al 2-0.Portugal va pressionar més a l’inici del segon temps. Des del primer instant, a prop del gol, gens constant, només uns instants, quan de nou Kvara, amb un xut molt més franc, molt més senzill, que en el primer gol, va cridar encara més fort la contestació rotunda, inequívoca, de Geòrgia. I el 2-0 va certificar la derrota de l’equip de Robert Martínez.