Targetes d'ús electoral

Les investigacions del jutjat d’instrucció número 2 de Sabadell i del Tribunal Català de l’Esport (TCE) sobre un presumpte frau electoral en els comicis a la presidència de la Federació Catalana de Futbol (FCF), que va guanyar Joan Soteras el 13 de febrer del 2023, avancen i SEGRE n’ha conegut nous detalls. Un dels documents que analitza el TCE són uns àudios, als quals ha pogut accedir aquest diari, en què el director general de l’FCF, José Miguel Calle, deixa entreveure que les targetes de dèbit federatives dels directius –els delegats de les delegacions territorials entre els quals el de Lleida, Josep Maria Espasa, i el mateix Calle– es van utilitzar amb finalitats electorals per afavorir la candidatura de Soteras.

L’origen d’aquesta denúncia és en l’escrit que va enviar el 3 d’abril a la Generalitat –i més en concret a la vicepresidenta del Govern i consellera de la Presidència Laura Vilagrà– el secretari general de l’FCF i testimoni protegit, Oriol Camacho, en el qual afirma que en la comissió executiva del 21 de febrer del 2023, “que vaig gravar com és habitual per poder revisar posteriorment l’acta”, es podien deduir “diverses irregularitats rellevants en relació amb el procés electoral”. Camacho expressa que el director general de l’FCF, “José Miguel Calle va admetre, fins a en tres ocasions, que durant el període electoral es van fer servir aquestes targetes per a usos electorals, quan els directius i delegats eren candidats i, per tant, aquestes targetes havien d’estar anul·lades o no tenir ús”.En l’enregistrament, al qual ha tingut accés aquest diari, Calle reconeix que a les targetes, quan “arriben les eleccions els donem un altre ús. Jo parlo amb propietat”. El director general assegura que “quan ha estat època electoral, s’obre la mà per a dinars”. I després admet que aquestes targetes “les han utilitzat degudament fins que hi ha hagut eleccions. I les han utilitzat indegudament quan hi ha hagut eleccions amb el consentiment de tothom, jo també m’hi incloc, perquè era per al que era. I no hem reculat. I estem dient que reculin a les bones i no volen”.En total, serien 15 les persones denunciades pel presumpte ús indegut d’aquestes targetes de dèbit federatives, entre les quals Josep Maria Espasa.

Rècord de llicències i hi acudeixen tan sols 188 assembleistes de 1.225

L’assemblea general ordinària 2024 de la Federació Catalana de Futbol va comptar ahir a Sant Cugat amb la presència de només 188 assembleistes i 120 convidats, sobre un total de 1.225 que estaven convocats.L’assemblea, amb veto a la premsa inclòs, va aprovar l’exercici econòmic del 2023 amb un superàvit de dos milions d’euros, així com el pressupost per a l’exercici 2025, xifrat en prop de 28 milions d’euros. L’FCF va establir un nou rècord amb el nombre de llicències, tancant la temporada 23-24 amb un total de 218.867.Hi va haver un homenatge a clubs centenaris que, en el cas de Lleida, va ser per al FC Albi.