Adeu a un campió

La 104a edició del Campionat d’Espanya d’atletisme absolut a l’aire lliure, que acull des d’avui fins diumenge la Nucia i marcat per ser any olímpic i acabar just amb el tancament del termini per aconseguir una mínima per als Jocs de París 2024, serà l’escenari de luxe en el qual l’atleta Arnau Erta (Lleida, 5-4-1992), especialista en tanques, posarà fi a la seua carrera esportiva.

Forjat per l’entrenadora Ascen Ibáñez, compta amb un destacat palmarès que va veure frenat per les lesions d’isquiotibials i tendó d’Aquil·les. Entre altres èxits, a nivell absolut va ser plata el 2017 en els 60 metres tanques de l’Estatal de pista coberta, i bronze el 2015, aquesta vegada a l’aire lliure en 110 tanques. Va ser tres vegades campió de Catalunya a l’aire lliure i una vegada en pista coberta. A nivell internacional va ser quart en el Mundial sub-18 a l’aire lliure, el 2009, i novè en l’Europeu sub-20 del 2011. També doble campió del Festival Olímpic de la Joventut sub-18, el 2009, guanyant els 110 tanques i integrant el relleu 4x100. Becat a la Blume i també a la West Texas A&M, on es va graduar cum laude en Mass Comunication Broadcasting, va rebre la distinció All America al ser designat un dels millors corredors de tanques universitaris dels EUA. Amb el FC Barcelona, club al qual pertany des del 2007, va guanyar la Copa del Rei el 2017 i va ser campió d’Espanya el 2015 amb el relleu 4x100.“Volia decidir jo el moment de retirar-me i que millor que fer-ho en un campionat d’Espanya que, a més, és previ als Jocs Olímpics. Les meues expectatives són que el fet de ser-hi ja és important”, va comentar ahir Arnau Erta en declaracions a SEGRE. Competirà diumenge, al matí en les sèries i, si es classifica, les semifinals i la final estan previstes a la tarda.Doctor en Educació i Societat i professor de comunicació audiovisual i periodisme a la UdL, va deixar un escrit a les xarxes citant el psicòleg esportiu Pep Marí: “Quan ja no et fa il·lusió tornar a intentar-ho és quan és millor deixar-ho.”

“Volia decidir jo el moment de retirar-me. El fet de poder-hi ser ja és per a mi important”