La base Violeta Verano, nou fitxatge del Cadí la Seu

El Cadí la Seu va anunciar ahir la incorporació de la base Violeta Verano (l’Hospitalet de Llobregat, 22-5-2001), la vuitena incorporació de l’equip urgellenc, que continuarà tenint com a entrenador a Fabián Téllez. La jove jugadorade 23 anys torna a Catalunya després d’una etapa de cinc anys als Estats Units.

Violeta Verano va jugar aquesta passada temporada amb la Universitat de Texas A&M Corpus Christi, equip amb el qual es va proclamar campiona de la Conferència Southland de la Liga Universitària dels Estats Units. La jove base també ha estat internacional en les categories inferiors espanyoles i destaca per ser “una base polivalent, molt competitiva i amb una gran visió de joc i un bon tir exterior”, explicaven ahir des del club urgellenc.Verano és el vuitè fitxatge que fa l’equip lleidatà, després de l’arribada de Vanesa Jasa, Sona Svetlikova, Marina Mata, Azana Baines, Bella Murekatete, Regina Aguilar i Ana Mandic. A més, al Cadí la Seu continuen de la passada temporada Anna Palma i Júlia Soler, amb la qual cosa l’equip ja compta amb deu jugadores.D’altra banda, el Cadí la Seu disputarà la Lliga Nacional Catalana Femenina 2024 els dies 20 i 22 de setembre. El torneig es disputarà al Pavelló Municipal Castell d’en Planes, de Vic. En aquesta 36 edició de la competició, l’equip urgellenc defensa un títol que ha guanyat en les tres últimes edicions. El Cadí ha guanyat la competició en sis ocasions.El Cadí debutarà el divendres 20 de setembre en la primera semifinal, a les 18.30, enfrontant-se al guanyador de la Lliga Catalana Challenge, que es jugarà els dies previs. La segona semifinal serà a les 21.00 i enfrontarà l’Spar Girona i el Joventut de Badalona, equip que aquesta temporada vinent s’estrenarà en la màxima categoria del bàsquet femení estatal arran del seu ascens des de la segona categoria. En aquesta edició no competirà el Barça CBS, que ha renunciat a participar-hi.Els guanyadors de les semifinals es disputaran el títol a la final, que es jugarà diumenge 22 de setembre a les 12.00. És la primera vegada que Vic acull aquesta competició.