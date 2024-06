La penya Nucli Bordeus del Força Lleida dobla membres i obre llista d’espera per entrar-hi

L’efecte crida que ha suposat per a l’afició lleidatana l’ascens a la Lliga ACB, també ho està notant la penya Nucli Bordeus, que pràcticament ha doblat el nombre de membres respecte a la passada temporada, fins al punt que ja no accepta més integrants i fins i tot ha hagut d’obrir una llista d’espera, segons explicaven aquest dijous fonts de la penya.

Nucli Bordeus tenia aquesta passada temporada 170 membres i, amb el canvi d’ubicació al Barris Nord, passa a disposar d’un total de 324 seients, que ja té pràcticament coberts. Aquesta temporada s’ubicarà a la mateixa zona de la grada, però més centrada, ocupant tres “pastilles”.

“Ha renovat gairebé tothom i hem hagut de dir que no a noves peticions, perquè les places que ens corresponen amb el canvi d’ubicació ja estan plenes amb els nous membres”, expliquen fonts de la penya. “El desplaçament a Madrid per a la Final Four va ser un èxit i hi va haver molta gent que ens va fer saber el seu interès per formar part de la penya”, van afegir.

Ser soci de la penya costa aquesta temporada que ve un total de 20 euros, malgrat que això no inclou l’abonament, que cada membre es gestiona individualment. Nucli Bordeus també busca patrocinadors per finançar els desplaçaments, que aquesta temporada volen potenciar.