El Mollerussa seguirà a Tercera

“La temporada que ve jugarem a Tercera divisió.” Així ho va explicar ahir Josep Gené, nou president del club del Pla d’Urgell des del passat 28 de maig, data en la qual va agafar les regnes de l’entitat després de la dimissió de Jaume Vallverdú. Gené va explicar que, gràcies a l’aportació del principal patrocinador del Mollerussa, Prefabricats Pujol, “hem pogut pagar el deute que hi havia amb l’AFE, per la qual cosa ja hem formalitzat la inscripció a Tercera”, afegia, categoria en què participarà per segon any consecutiu.

El club va anunciar la continuïtat de l’equip en categoria estatal mitjançant una nota en la qual explicava que “el CFJ Mollerussa jugarà a la Tercera divisió RFEF la temporada que ve gràcies al suport financer del seu espònsor principal, Prefabricats Pujol, fent front als requeriments de l’Associació de Futbolistes Espanyols (AFE)”. A l’acabar la temporada, una desena de jugadors van denunciar impagaments per un import que s’acostava als 25.000 euros.En la seua nota, el club afegia que “a partir d’ara, el club treballarà per planificar la temporada 2024/2025 a nivell esportiu i financer per afrontar la temporada amb garanties. Es preveu mantenir reunions individuals amb tots els integrants de la plantilla del primer equip en els propers dies”.La nota acabava amb un agraïment explícit a Prefabricats Pujol, una empresa “amb una llarga trajectòria a la ciutat” i que “ha demostrat una vegada més el seu compromís amb l’esport local i amb el CFJ Mollerussa”.Gené, que també ha mantingut reunions amb els capitans de l’equip, va dir que sentia “molta felicitat” una vegada salvada aquesta dificultat. Sobre la seua acabada d’estrenar etapa, que ha començat “amb molta més feina del que m’imaginava”, va explicar que l’assumeix “amb responsabilitat” i amb l’objectiu de “capgirar el club. La nostra il·lusió és que el Mollerussa sigui una família”, va afegir.Pel que fa a la plantilla de la temporada vinent, el dirigent creu que “el nucli dur han de ser jugadors de la casa” i espera que continuïn a l’equip alguns dels que hi havia en aquesta passada temporada, en què es va aconseguir la permanència. Va afegir que “la idea sobre la qual estem treballant és que la base principal de la plantilla siguin els jugadors de casa i també de la zona, del territori, a més de gent de rendiment que pugui venir de fora”.Així mateix, gràcies als seus contactes amb diversos països de l’Àfrica, explica que “vindran jugadors que ens puguin ajudar, als quals volem donar visibilitat i que això ens permeti fer algun futur traspàs”.

‘Moha’ serà el nou entrenador del club del Pla

Mohammed El Yaagoubi, Moha, que va ser jugador de l’Espanyol i de l’Osasuna, entre altres equips, serà el nou entrenador del Mollerussa, en lloc de Jordi Cortés, que dimarts passat va anunciar a través de les xarxes socials que no seguiria al club del Pla d’Urgell.El Mollerussa ha arribat a un principi d’acord amb Moha, de 46 anys, i té intenció de presentar-lo a començaments d’aquesta setmana que ve, amb la intenció que comenci a treballar com més aviat millor.Moha va nàixer a la localitat marroquina de Togurit i va estar anteriorment al cos tècnic de l’Igualada.