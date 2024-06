“Torno més madur”

L’argentí Darío Giménez, de 37 anys, va destacar ahir que “torno a un club en el qual em vaig sentir molt feliç i que és casa meua, amb una versió més madura i més professional” que la que va mostrar en la seua anterior etapa com a jugador del Finques Prats Lleida Llista, del 2016 fins 2018, que va acabar amb la consecució de la primera de les tres Copes CERS (ara Europe Cup) consecutives.

Sis anys després de la seua marxa, després de dos al Valdagno italià i els últims quatre al Barcelos portuguès, amb el qual ha jugat la Final Four de la Champions, Darío va ser presentat ahir a l’Onze de Setembre, juntament amb uns representants de la base del club, com a nou fitxatge. L’argentí es va mostrar convençut “del potencial que hi ha i que em va empènyer a venir. És un equip que ho té tot i és una bona oportunitat per demostrar-ho”. En aquesta línia, va reconèixer que “no sé si el meu rol serà el de líder, però sí que vull ajudar a aixecar el nivell dels companys”, en una versió “més centrada i professional” després d’uns anys d’aprenentatge en grans clubs.El president, Enric Duch, es va mostrar molt feliç per “donar la benvinguda a un jugador top mundial” i va reivindicar que “quan va arribar la primera vegada, va ser un abans i un després en la història del club. Vam fer un pas endavant i ara era el moment de tornar”. “Sé que seràs un exemple per la teua tècnica i les ganes de competir, perquè ho vols guanyar sempre tot”, va dir adreçant-se a Darío, que va definir com “el Messi de l’hoquei”, pel seu estil preciosista que va meravellar en la seua primera etapa.Per la seua part, l’entrenador Edu Amat va agrair que “es va comprometre a venir quan no estava clar en quina categoria jugaríem” i va deixar clar que “no ve a retirar-se. Tenim molta ambició per tornar el Llista on es mereix”.D’altra banda, el president va reconèixer que estan pendents de si hi ha alguna renúncia per competir a la Europe Cup la temporada que ve, malgrat quedar-se fora de la competició en el play-off contra el Caldes.