El Tour de França arranca a Itàlia

Un inèdit Tour de França començarà avui Florèn· cia amb un petit Giro d’Itàlia, escenari excels per la seua histò· ria artística i cultural per a una carrera que concentrarà totes les estrelles del ciclisme actual. Si la sortida des de Florència és novetat, encara ho és més que per primera vegada en la seua història la carrera no acabarà a París. La coincidència amb els Jocs Olímpics portarà l’última etapa, el 21 de juliol, a Niça. De fensarà el títol el danès Vinge· gaard davant del gran favorit, l’eslovè Tadej Pogacar.

En un recorregut de 3.492 km repartits en 21 etapes, el Tour proposa abundant muntanya, amb 4 finals en alt, 2 reptes con· trarellotge, una jornada amb trams de terra i 8 oportunitats per als velocistes.

El cartell de favorit té un amo, Tadej Pogacar (UAE), ple· tòric en el Giro i protegit d’un equip d’elit. Candidat al tercer títol després dels dos anys de regnat del seu gran rival, Jonas Vingegaard (Visma), l’únic que ha doblegat l’eslovè en les últi· mes temporades, però el nòrdic surt d’una lesió i el seu estat de forma és una incògnita. Hi ha més candidats: l’eslovè Primoz Roglic (Bora) i el debutant bel· ga Remco Evenepoel (Soudal) provaran d’impedir que el Tour sigui cosa de dos, i l’Ineos, Gre· nadiers, amb Carlos Rodríguez, Egan Bernal i Geraint Thomas aniran a totes.

I per les etapes hi haurà el campió del món Van der Poel i Van Aert, i a la cita amb el rè· cord de victòries a la Grande Boucle acudeix el britànic Mark Cavendish, igualat a 34 amb Ed· dy Merckx i amb l’objectiu de superar el mític ciclista belga.