Yamal va descartar anar als Jocs

Lamine Yamal va admetre que encara que els Jocs Olímpics tenen una gran importància, la càrrega de minuts que porta acumulada amb el Barcelona és el motiu pel qual no ha estat inclòs en la llista de Santi Denia per a París 2024. “Per a mi els Jocs Olímpics és de les coses més grans que es pot jugar perquè al final no es repeteix com una Champions que jugues cada any; és una cosa increïble poder-hi jugar amb la teua selecció, però també és veritat que porto una càrrega de minuts important”, va dir Yamal en una entrevista a Onda Cero.

“Vull tenir una carrera molt llarga. I per exemple, aquest any doblant si em passés alguna cosa, m’enfadaria molt amb mi mateix i jo crec que tinc temps per jugar-lo. Òbviament dependrà del seleccionador que estigui en aquell moment i m’hauria de convocar, però estaré disposat la pròxima vegada que hi hagi Jocs Olímpics”, va afegir.Davant d’aquesta decisió de no anar als Jocs, va assenyalar que “el Barça em va dir que és la meua decisió al final, perquè soc jo qui juga. És veritat que cadascú et recomana coses diferents, però parlant amb la família i jo mateix pensava que el millor era descansar i tornar millor per a la següent temporada”.Va evitar equiparar-se amb Leo Messi. “És el millor jugador de la història segons la meua opinió. Que t’hi comparin és una cosa increïble, però jo crec que no té res a veure perquè al final és que és el millor i no hi ha ningú que se li pugui comparar, i menys jo que acabo de començar”.

El partit entre Suïssa i Itàlia obrirà avui a l’Olímpic de Berlín (18.00) les eliminatòries dels vuitens de final, mentre que a les 21.00, a Dortmund, s’enfrontaran l’amfitrió, Alemanya, contra Dinamarca.

Itàlia, actual campió de la competició, es va classificar com a segon del Grup B, el mateix d’Espanya, amb tan sols una victòria i un empat, mentre que Suïssa va ser segon al Grup A amb un triomf i dos empats. Per la seua banda, Alemanya va ser campió del Grup A, amb dos victòries i un empat, mentre que Dinamarca va ser segon al Grup C amb tres empats sumats.

“Kvaratskhelia és millor que tot Espanya”

El georgià Giorgi Mamardasihvili, porter del València, va assegurar ahir que el seu compatriota Khvicha Kvaratskhelia, jugador del Nàpols i estrella de la selecció, “és millor que tot Espanya”. Mamardashvili, que també va revelar que el seu futur s’aclarirà abans d’aquest diumenge a la tarda, dia del partit contra Espanya, donant a entendre la seua sortida del club valencià, va ser taxatiu quan li van preguntar pels perills de la davantera espanyola: “Kvarataskhelia és millor que tot Espanya. Jo no diré que guanyarem, però sí que lluitarem i veurem que passa”, va declarar des de Velbert, petita localitat situada a l’oest d’Alemanya en la qual Geòrgia prepara el torneig.Va afegir que“Espanya és favorita, però nosaltres lluitarem, competirem. Ja hem fet una bona Eurocopa. Ara hem de gaudir”, va afegir el porter de la selecció que demà s’enfrontarà a Espanya.“Hem de jugar defensivament bé i després veurem que passa a la contra. Tenim gent a dalt que pot fer-hi mal. Lamine Yamal és molt perillós, qualitat, fa gols, assistències.. Tenen un porter també molt bo, per a mi el millor porter de l’any”, va concloure.

Grimaldo: “Fa un mes no érem candidats”

Alejandro Grimaldo, lateral esquerrà de la selecció espanyola, va ironitzar sobre el canvi de rol de l’equip després de guanyar els tres partits en la primera fase. “Fa un mes no érem gairebé ni candidats per a la gent i la premsa. Ara som favorits. Això canvia molt ràpid i no volem aquesta pressió”, va assenyalar.

El VAR ha intervingut 20 cops en el torneig

Roberto Rosetti, director general d’arbitratge de la UEFA, va fer una valoració “positiva” de l’actuació del VAR durant la fase de grups. Va explicar que ha intervingut en 20 ocasions, vuit sobre el terreny de joc per part dels àrbitres i 12 a instàncies de la sala arbitral.

Foden torna al torneig després de ser pare

El davanter Phil Foden va tornar ahir a la concentració d’Anglaterra a l’Eurocopa 2024, després que abandonés temporalment la seu d’entrenaments del combinat anglès a Alemanya per un “assumpte familiar urgent” que va resultar ser el naixement del seu tercer fill.